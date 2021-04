Traitement – Uniformisation des prix des médicaments

Les prix des médicaments liés au coronavirus seront, désormais, uniformes dans toutes les pharmacies. Ces prix seront affichés, ce jour, au niveau de toutes les officines. Les pharmacies devront, en parallèle, afficher la liste des médicaments disponibles dans leur établissement. « Nous avons décidé d’harmoniser et d’uniformiser les prix d’une sélection de médicaments destinés à lutter contre le coronavirus. Ces dispositions obéissent aux impératifs de transparence, au bénéfice de la population, en termes de facilité d’accès aux médicaments, notamment au niveau des prix. L’uniformi­sation des prix a été rendue possible par la volonté partagée de tous les acteurs du secteur pharmaceutique d’apporter leur contribution face à l’urgence sanitaire », indique l’ordre des Pharmaciens.

Le Lovenox, l’Azithro­mycine, l’Hydroxychlo­roquine, les Vitamines C, la Revitalose, l’Uvimag, le Magné B6 sont les sep t médicaments concernés par cette nouvelle mesure. Une mesure qui s’appliquera, également, au niveau des grossistes. Les listes des arrivages seront accessibles chez les grossistes qui devront, également, appliquer l’uniformité des prix. Les prix et la liste des médicaments disponibles sont susceptibles de modification au niveau des pharmacies, selon la disponibilité des stocks.

À point nommé

Le ministère de l’Indu­strie, du commerce et de l’artisanat (MICA) et celui de la Santé publique assure­ront le suivi de ces mesures.

Cette mesure vient à point nommé. Les consommateurs se plaignent du prix exorbitant des médicaments liés au coronavirus, dans certaines pharmacies.

Le gouvernement a réuni tous les acteurs du secteur pharmaceutique, à savoir, l’ordre et le syndicat des pharmaciens, les grossistes, les importateurs de médicaments, les pharmaciens, pour harmoniser et uniformiser les prix de ces médicaments. Les acteurs et les entités du secteur pharmaceutique malagasy se félicitent de la confiance mani­festée par le gouvernement, ayant permis d’aboutir à ces décisions, au bénéfice de la population face à l’épidémie de coronavirus.