Stade d’Alarobia – La piste en tartan dans un état lamentable

Un vrai obstacle. La piste en tartan du stade d’Alarobia, construite en 1992 pour les Jeux des îles puis rénovée en 1997 pour les Jeux de la Francophonie, se détériore de plus en plus. Pourtant, c’est le seul et unique site d’entraînement et de compétition homologué du pays.

Le stade était depuis toujours utilisé par d’autres disciplines comme le football, le rugby,… et accueillait également d’autres événements qui n’avaient rien avoir avec le sport. Et ces gens ne font pas du tout attention à la piste en tartan.

Les athlètes et les dirigeants de ce sport de base déplorent ces dernières années l’état lamentable de la piste presque dans tous les couloirs de la ligne droite, surtout au point de départ. La piste n’a pas depuis sa construction l’épaisseur aux normes. Des trous se sont formés et la couche de goudron a commencé à apparaître depuis quelques années.

«On est en quête de meilleures performances alors que les athlètes doivent esquiver des trous sur la piste… À l’entraînement comme en compétition, ils peuvent se blesser à tout moment. Certains se sont plaints ces derniers temps de traumatismes musculaires et de problèmes aux articulations», relate le coach Hanitra Rakotondrabe. «Vu l’état actuel de la piste, on ne pourra pas organiser des compétitions internationales », enchaîne la présidente de la Fédération, Norolalao Andriamahazo.

L’athlétisme est la discipline porteuse de médailles en compétition internationale. Citons entre autres les seize médailles d’or aux derniers Jeux de Maurice en 2019 qui avaient propulsé Mada­gascar en seconde position du tableau des médailles, une toute première dans l’histoire des JIOI à l’extérieur. À deux ans des Jeux des Îles 2023 que Madagascar aura l’honneur d’organiser, la Fédé­ration et les athlètes font appel à l’État pour la rénover.

On se demande même «pourquoi l’État se consacre à construire plus de soixante stades manara-penitra sans considération pour les athlètes porteurs de médailles qui méritent logiquement au moins un stade aux normes dédié spécialement à l’athlétisme».