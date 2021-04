Pêche crevettière – La campagne accuse un grand retard

L’ouverture de la campagne de pêche industrielle de crevettes pour l’année 2021 est attendue depuis un mois et demi. La campagne devrait normalement battre son plein actuellement.

L’ouverture de la campagne est compromise. Le début de la campagne de pêche crevettière est aujourd’hui décalé de 50 jours. Les opérateurs s’impatientent et des marins ainsi que les travailleurs dérivés de la filière crevette avaient déjà lancé la sonnette d’alarme le 18 mars dernier à Mahajanga. Ils réclamaient la réouverture de la pêche qui devait être effective au début du mois de mars. Ces employés représentaient des milliers d’autres, dépendant de cette filière d’exploitation de l’or rose.

La pêche industrielle de crevettes représentait 31, 5% des exportations de la Grande île en 2019. Seulement, si le potentiel de crevettes exploitables est de 8000 tonnes, l’exportation oscille entre 5000 et 6000 t, pour de nombreuses raisons. Les chiffres du ministère de la Pêche parlent de 4000 t de captures réelles par an en moyenne ces trois dernières années. Le département parle même de captures « accessoires », c’est-à-dire des poissons qui accompagnent les crevettes, traînés par les chaluts, qui ont représenté près de 30 000 t en trois ans.

Des réformes ont donc été entamées par le ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche pour améliorer l’exploitation vers une durabilité et une rentabilité pour l’État, pour les opérateurs et pour les communautés de pêcheurs malgaches. Les valeurs d’exportation de crevettes en 2020 qui étaient en chiffres réels de 3862 t, représentaient 84 milliards d’ ariary, mais les redevances étaient seulement de deux milliards d’ariary pour quarante-trois navires en droit d’exploitation. Les sociétés sont indiquées en monopole dans la filière depuis 20 ans.

Transparence

Le département ministériel a ainsi revu les accords de licence de pêche crevettière et a lancé, au début du mois d’avril, un appel d’offres pour cinquante droits d’exploitation dans des zones prédéfinies selon les potentialités des sites. La direction générale de la Pêche précise que ceux qui ont répondu favorablement aux critères d’éligibilité seront notifiés le 27 avril prochain. Cinquante navires au maximum seront autorisés à travailler.

L’ouverture de la pêche est annoncée pour le 10 mai. Transparency International et la Coalition nationale pour le plaidoyer environnemental (CNPE) saluent le souhait du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche de procéder à une sélection transparente des sociétés auxquelles les droits seront octroyés. Toutefois, ils recommandent le traitement équitable de tous les dossiers de soumission, sur la base de critères techniques et économiques objectifs et clairs, de « publier les critères de sélection, ainsi que la liste des sociétés retenues en précisant les conditions d’adjudication ».

Par ailleurs, les deux entités de la société civile préconisent de confier le contrôle de régularité du processus à une entité indépendante. Ce que le ministère dit ne pas refuser de faire. Seule- ment, tout ce processus n’est pas encore communiqué publiquement alors que les sociétés éligibles aux cinquante droits d’exploitation seront notifiées dans quatre jours.