Mandritsara – Une femme incarcérée pour vol de bébé

Une femme a enlevé le bébé d’une enseignante, dans le district de Mandritsara, il y a deux semaines. Elle a été arrêtée et mise en prison.

Le petit ange se porte bien. Traduite au parquet près le tribunal de première instance de Mandritsara, mercredi, une voleuse d’enfant se trouve maintenant en prison. La prévenue avait kidnappé le fils d’une enseignante d’un établissement préscolaire à Mahasoa Anjiabe, il y a deux semaines.

D’après ses aveux, elle voulait tout simplement l’élever. Le bébé est âgé d’à peine trois mois et une semaine. Habitant à Marivo­rondro, sa mère devait se déplacer pour suivre une formation pédagogique à l’école primaire publique (EPP) d’Ambalabe. Elle l’a confié à un enfant à chaque fois qu’elle partait.

Avec son plan malveillant, l’autre femme profitait de cette occasion pour ravir le nourrisson. Elle est parvenue à tromper le baby-sitter en lui donnant de l’argent. C’est alors qu’elle a pris le large avec le bébé dont l’avis de disparition a rapidement été signalé à l’autorité et affiché partout.

Ce mardi, une collègue de l’enseignante a informé le chef de circonscription scolaire (Cisco) que l’auteur du kidnapping s’est fait remarquer à Ambalasanira. Elle allait rejoindre la commune de Tsarajomoka. Les forces de la police sont arrivées à temps. Le chef de zone administrative pédagogique (Zap) de Tsarajomoka et ses collègues sont venus les aider pour mettre la main au collet de la voleuse d’enfant. La femme a été ramenée à Mandritsara avec le bébé. Il a été rendu à sa mère qui ne savait plus à quel saint se vouer.

La seule tête pensante de l’affaire a été mise en examen au commissariat de la sécurité publique local où elle s’est fait secouer comme un prunier. Elle a reconnu l’acte et révélé la raison pour laquelle elle avait été tentée pour le commettre.

L’enquête a été clôturée avant-hier. La mise en cause a été présentée au procureur qui l’a placée en détention préventive. « Les notables et le chef Cisco de Mandritsara ont félicité la collaboration fructueuse des civils et policiers, qui a permis de sauver l’innocent », rapporte notre confrère sur place.