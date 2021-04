Filière bovine – Le secteur privé se penche sur la traçabilité du bétail

Favorables. Les opérateurs consultés ne se disent déçus par le projet. Après le dialogue interministériel qui avait pour but d’inclure les acteurs du secteur public, ceux relevant du privé ont également réfléchi sur les moyens d’améliorer la filière bovine en général. La Société financière internationale (SFI) du groupe de la Banque mondiale, avec le ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, ont facilité le dialogue public-privé en début de semaine.

Une dizaine d’acteurs majeurs de la filière, présents à la réunion, dont Madaomby, ont salué l’initiative d’avancer vers l’identification et la traçabilité des zébus. « C’est une étape importante, nous ayant permis d’insister sur la nécessité de mettre en œuvre ce projet d’identification et de traçabilité qui suit les standards internationaux. Nous avons déjà accusé beaucoup de retard par rapport aux autres pays. Il est temps que nous entrions dans l’informatisation de notre base de données et nous soutenons cette réforme » réagit Tahiry Sambehafa, président du conseil d’administration de la coopérative Madaomby.

Réticence

Des thèmes tels que l’alimentation animale, le suivi sanitaire des cheptels, la vaccination, la gestion de l’eau et des ressources de manière durable, la préservation ainsi que l’amélioration des races bovines, ont été soulevés. Des représentants d’abattoirs, des vétérinaires privés et des coopératives d’éleveurs, y étaient présents.

Aux premiers éclairages de quelques éleveurs de la région Androy, d’où sera lancé le projet de bouclage électronique des zébus, les avis sont partagés. « Les uns sont sceptiques, de peur qu’après l’enregistrement et les bouclages des zébus les dahalo viennent voler leur cheptel par la suite. Ils redoutent l’insécurité car les dahalo pour eux, sont capables de tout, même de se présenter comme des responsables du ministère de l’Élevage. D’autres rejoindraient cette idée de sécurisation électronique car ils veulent garder et protéger à tout prix leur bétail. Il y a aussi un important point, la valeur culturelle des zébus pour les Antandroy est demandée à être prise en compte dans tout projet concernant les zébus » détaille Beyndrova Paubert, journaliste habitant à Ambovombe.

Claude Boto, éleveur de la commune rurale de Soahazo, région Atsimo Andrefana, s’attend à ce que beaucoup plus d’explications lui soient fournies par le département de l’élevage avant de décider. « Quels sont les risques si je fais boucler mes zébus de cette manière? Car jusqu’ici, pour les vendre à Toliara par exemple, je ne leur faisais pas porter des boucles, la Fiche d’identification des bovidés (FIB) suffisait » réagit-il. Des éleveurs contemplatifs de la commune de Befandefa, Morombe, région Atsimo Andrefana, refusent de faire vacciner leurs zébus.

C’est tout simplement leur coutume. La mise en place de boucles d’oreilles, ainsi que l’insertion de puces chez les zébus, se présentent alors…compliqués.