Doléances Covmada – Les plaintes affluent

Cette page facebook a été créée principalement pour recevoir les plaintes et remarques des citoyens autour de la Covid-19. Il y a quelques jours, de nombreuses plaintes ont été reçues sur cette page. Les plaintes concernaient en général la prise en charge de la Covid-19 ou encore la recherche de centres de tests pour ceux qui en ont besoin. « On observe que beaucoup de personnes ont dénoncé certaines prises en charge dans les centres de traitement de coronavirus, dans les hôpitaux ou encore les centres de santé de base », indique une source. Ces plaintes ont été traitées et des mesures seraient prises, notamment par rapport à la non gratuité des tests dans certains centres. « La plupart de ceux qui envoient des messages privés demandent des indications par rapport aux tests PCR. Il s’agit par exemple de l’endroit où aller. Certains se plaignent de la gratuité des tests à effectuer », enchaîne la source. Sur la page facebook Dolé­ance COVMADA, il a été indiqué qu’il sera également possible d’envoyer sur l’ad­resse mail alertecovid@etatmalagasy.com la plainte en indiquant l’identité du plaignant, le nom complet, le nu­méro de téléphone ou contact de la personne. La ligne verte 914 serait aussi disponible pour les conseils, le signalement des suspicions de Covid-19 ou encore la de­man­de d’indication pour rapport aux centres de traitement.