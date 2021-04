Confinement total – Les épiceries resteront ouvertes

Sortir de chez soi ne sera pas totalement interdit, pendant le confinement total du samedi et de dimanche. On pourra faire ses achats chez les commerçants du coin. Les petits commerces du quartier, à savoir, les épiceries, les lieux de vente de légumes, sont autorisés à ouvrir jusqu’à 13 heures, selon le préfet de police de la ville d’Antananarivo, le général Angelo Ravelona­rivo, hier. « Une personne par ménage est autorisée à sortir, pour faire l’achat. Cette personne ne pourra pas aller au delà de son quartier. Elle doit impérativement porter un masque et respecter tous les gestes barrières », indique le préfet de police de la ville d’Antananarivo. Les autres commerces de produits de consommation courante, comme les grandes et moyennes surfaces, par contre, seront fermés.

Les transports publics seront interdits de circuler, samedi et dimanche. Les taxis-ville, en revanche, pourront continuer leurs activités, pour assurer le transport des malades. Toutes les églises et les mosquées seront également fermées.

Des éléments de force de l’ordre seront mobilisés, pour contrôler le respect du « confinement total », ce weekend. « Ceux qui bafouent les règles seront soumis à des travaux d’intérêt général » rajoute le général Angelo Ravelona­rivo.