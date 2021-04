Bilan coronavirus – Le taux de positivité grimpe

L’ampleur de la pandémie reste tenace. Dix décès et quatre cent soixante dixsept cas ont été enregistrés hier.

COMME l’a souligné le directeur général de la Médecine préventive au sein du ministère de la Santé publique, le Dr Fidy Randriatsarafara, mercredi, la courbe du nombre des nouveaux cas de contamination au coronavirus évoluera en dent de scie. Le 21 avril, le nombre des nouveaux porteurs du virus a augmenté, par rapport aux cas détectés le 19 et le 20 avril. Quatre cent soixante-dix-sept nouveaux cas sont rapportés dans le bilan épidémiologique du 21 avril. Le taux de positivité a augmenté. 37% des mille deux-cent-soixante-quatre personnes qui ont passé le test de coronavirus sont confirmées positives.

Dix nouveaux décès liés au coronavirus sont survenus, le 21 avril. Cinq dans la région Analamanga, deux à Bongolava, un à Diana, un à Vakinankaratra et un à Anosy. Trois cent trente-six autres personnes luttent entre la vie et la mort, dans les hôpitaux et dans les centres de traitement. Six mille autres porteurs du virus sont en traitement dans plusieurs régions, et prin­cipalement à Analamanga, le foyer de l’épidémie de coronavirus, qui enregistre plus de 70% des nouveaux cas dé tec tés. La hausse des nouveaux cas est inquiétante à Bongolava. Ce t te région enregistre trente-quatre nouveaux porteurs du virus. Alaotra Mangoro est, également, en alerte avec vingt-neuf nouveaux cas. Sofia, Atsimo Andrefana, Itasy, enregistrent chacune, plus d’une dizaine de nouveaux cas. Les autres régions ont moins de dix nouveaux cas: Atsinanana, Diana, Vatovavy Fitovinany, Menabe, Amoron’i Mania, Anosy, Ihorombe, Atsimo Atsinanana.

Le 21 avril, Madagascar enregistre un cumul de trente-quatre mille soixante-neuf cas confirmés, vingt-sept mille cent cinquante-huit cas de guérisons et cinq cent soixante-dix-neuf cas de décès. Le 21 avril, cinq cent quarante deux guérisons sont rapportées.