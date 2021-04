Athlétisme – Challenge FMA : Cynthia leader provisoire en heptathlon

Les épreuves combinées étaient au programme de la première journée du Challenge FMA organisé par la Fédération hier à Alarobia. Cynthia Félicité prend les commandes après quatre épreuves.

Début idéal. La première journée du «Challenge FMA» organisée par la Fédération malgache d’athlétisme était consacrée aux quatre premières épreuves d’heptathlon hier au stade municipal d’Alarobia.

Cynthia Félicité, du Groupe Siteny Toliara Atsimo Andrefana, mène provisoirement en dominant trois des épreuves avec un cumul de 2 690 points, suivie d’Anoushka du Cospn Analamanga (2 508 points). Dès l’entame de la journée, elle a fini en tête au 100m haies (14’’75-875 points) devant Anoushka (15’’73- 748 points).

Cynthia a également brillé au lancer de poids (9,46m-494 points) contre 8,14m (408 points) pour Anoushka. Dans l’après midi, elle a bouclé l’épreuve de 200m en 24’’7 (892 points) tandis que son adversaire directe a parcouru la distance en 25’’4 (829 points).

Suite et fin

«Ces résultats sont prévisibles compte tenu de ma préparation intensive depuis septembre. De plus, on se connaît toutes car on s’entraîne ensemble tous les jours», se réjouit Cynthia Félicité, médaillée d’or des Jeux des Îles de Maurice. Elle a même pu améliorer sa meilleure performance sur 100m haies.

Elle avait fait un chrono de 15’’78 aux Jeux. Cette athlète de haut niveau avait d’ailleurs bénéficié d’un stage de sept mois au centre international de Maurice l’an passé.

Anoushka a de son côté remporté l’épreuve de saut en hauteur (1,41m-523 points). La Tuléaroise s’est contentée cette fois de la seconde place (1,32m-429 points). Il reste trois autres épreuves en heptathlon ce jour, les concours de saut en longueur, le lancer de javelot et le 800m.

Cette première compétition officielle sur piste de la saison a été l’occasion pour la Fédération d’utiliser pour la première fois la nouvelle photo finish dotée par World Athlétics il y a quelques semaines. Cinquante-six athlètes sont en lice, trente-huit garçons et dix-huit filles, issus de dix clubs du pays dont cinq clubs d’Anala­manga,Taf, Cosfa, Cospn, 3fb, 3fans et quatre autres des régions en l’occurrence GST Atsimo Andrefana, Cami Itasy, Htta Diana et Htt Anosy.

«Les athlètes sont visiblement contents de pouvoir enfin participer à une compétition après des mois sans activité», mentionne la présidente de la Fédération, Norolalao Andriamahazo. Douze épreuves sont encore au programme de la deuxième et dernière journée ce vendre­di, dont les courses phares dans l’après-midi comme les 400m hommes et dames.