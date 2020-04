Volley-ball – Seychelles : Rose de Lima signe à Cascade

L’ancienne attaquante de Stef’auto et BI’AS, Rose Alfred de Lima, entame sa deuxième saison aux Seychelles.

Nouveau club, nouvelle vision. Repérée par le club Island Waves lors de la coupe des clubs champions de l’Océan Indien en février 2018 au palais des sports de Mahamasina, Rose Alfred de Lima, multiple championne nationale sous le maillot de Stef’auto et vice championne en 2018 avec le club BI’AS, avait débuté la saison 2019 aux Seychelles, vers le mois de mars.

Au terme de sa première année, son club terminait à la troisième place du classement. «Les équipes en lice étaient encore dos à dos lors de la phase aller du championnat, mais au retour on avait remporté trois victoires et encaissé deux défaites, et avait eu deux points de retard par rapport aux deux leaders », résume Rose pour sa première saison en terre seychelloise.

Impressionné par son talent et ses atouts techniques, un autre grand club des archipels, Cascade, lui a proposé une meilleure offre. Elle évolue au sein de ce club depuis le 7 mars. «Ce club phare de Mahé vient de récupérer le titre de la league après quelques années de ratage. Ses dirigeants m’ont sollicitée afin d’étoffer leur équipe pour conserver à tout prix le titre», poursuit-elle.

«C’est mon club de rêve dans la région. Ses dirigeants m’ont déjà sollicitée il y a dix ans mais leur offre ne m’avait pas intéressée à l’époque. Cette fois, la proposition est tombée à pic», relate l’ancienne capitaine de l’équipe malgache.

Anecdote

À la fin de chaque saison, Rose rentre au pays pour passer quelques mois de vacances. «Un dirigeant de Cascade m’a appelée le jour où j’allais prendre l’avion pour retourner au pays. Il m’a invitée à déjeuner dans un grand restaurant à Eden, une des plus belles villes touristiques de Mahé, durant lequel il m’a proposé une offre pour rejoindre son club. Et c’était le début de mon histoire avec eux», raconte Rose.

Malheureusement, elle n’a pas pu jouer sous le maillot de Cascade lors de la coupe de l’Océan Indien sur le sol malgache au mois de février car son ancien club n’avait pas à ce moment là régularisé son transfert. Pourtant son début au sein de Cascade a été illustré par une belle victoire à la super Coupe où Rose et sa bande se sont imposées 3 sets à 1 face à la formation de City Ladies le 7 mars dernier.

Ce match était le dernier avant la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. «Avec le confinement et le couvre-feu ici qui vont encore durer au moins un mois, je fais un peu de jogging tous les matins, avant d’aller travailler » résume-t-elle sur sa journée.