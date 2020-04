Vie d’entreprise – Une opération masques lancée par Le Relais

L’entreprise sociale « Le Relais » de Fianarantsoa, connue pour son atelier de fabrication de voitures Karenjy, lance l’opération cinq cent mille masques lavables et gratuits. Avec deux autres organismes, l’action est lancée via une plateforme de dons en ligne. 100 000 euros de coûts de production seront nécessaires pour réaliser le projet jusqu’à la distribution gratuite dans le pays. Trois cents couturières sont mobilisées pour arriver à confectionner vingt cinq mille masques aux normes AFNOR, par jour. L’entreprise fait savoir que les contributions peuvent être recueillies sur le site http://www.helloasso.com . Des ambassadeurs désignés par l’entreprise, outre la distribution, informeront sur les enjeux de la pandémie et sensibiliseront sur l’importance du port de masques et de l’adoption des gestes barrières.