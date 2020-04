Secteur extractif – Base Toliara réapparaît en bonne forme

Une remise de dons importants notamment en matériel médical tel que des respirateurs ou concentrateurs à oxygène, des masques à oxygène pour adultes et pédiatriques ou encore des produits désinfectants, a été effectuée lundi dernier par le directeur général de la compagnie minière Base Toliara, Bruno Ramahefarivo en personne. Une opportunité saisie pour lui demander la situation de la compagnie depuis l’annonce officielle de la suspension de ses activités le 6 novembre dernier. « Base Toliara continue de travailler mais en back office. Nous préparons entre autres des documents administratifs à présenter au gouvernement malgache », livre-t-il sans pour autant détailler la teneur de ces documents. La suspension officielle ne constitue pas alors un frein pour la compagnie minière car jusqu’à preuve du contraire, il n’y a pas encore de décision arrêtant définitivement son projet d’extraction d’ilménite à Ranobe, dans le district de Toliara II. Les documents administratifs pourraient concerner tout ce qui touche aux études d’impacts environnemental et social, lesquelles ont fait preuve de vives critiques de la part des communautés de base jusqu’aux hautes instances du pays. En dépit de la suspension, Base Toliara détient depuis décembre dernier, le dossier d’étude de faisabilité définitive ou DFS du projet d’extraction de sables minéraux de Ranobe.

Code minier

Un document essentiel. Ce DFS publié par Base Ressources, maison mère de Base Toliara, s’aligne sur les résultats de l’étude de pré-faisabilité (PFS) publiée en mars 2019. Ce document souligne la faisabilité du projet, les risques, les coûts d’exploitation, la main d’œuvre …tenant compte de plusieurs paramètres. Il y est souligné entre autres, qu’au cours des 26 premières années de production, Base Toliara devait produire en moyenne 814.000 tonnes d’ilménite, 55.000 tonnes de zircon et 7.000 tonnes de rutile par an. En attendant des jours meilleurs, et les bénéfices économiques et sociaux attendus par ce projet, les réflexions se tournent actuellement sur la teneur du Code minier qui devra souligner clairement ce que l’état attend des grandes exploitations minières telle que Base Toliara. à la compréhension d’un membre de la société civile, « la suspension des activités d’une compagnie minière est illégale au regard du Code minier. De plus, Base Toliara a parfaitement le droit de poursuivre l’état malgache pour sa démarche. L’état est-il prêt à rembourser les investissements ainsi que les dépenses en capital engagés par la compagnie et courir auprès des tribunaux internationaux. Il ne faut pas oublier que Base Toliara est une compagnie cotée en bourses », explique notre source. Et de finir sur les pressions des organismes basés à l’étranger qui « ne démontrent que du pessimisme par rapport au projet Base Toliara sans pour autant avancer une quelconque proposition », fustige-t-elle. En tout cas, cette pandémie devrait faire réfléchir plus de sept fois sur ce dont le pays a besoin dans sa politique minière.