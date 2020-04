Salle de musculation – Réouverture progressive avec prudence

Ouverture avec des mesures barrières. Après l’annonce du déconfinement partiel et progressif de ce dimanche par le président de la République, quelques salles de musculation et de fitness de la capitale rouvrent leurs portes.

Même si les activités ne sont pas encore relancées définitivement, certains gérants ont décidé de rouvrir cette semaine leur salle pour satisfaire les passionnés de la musculation et de l’entretien physique. «Il est temps de reprendre les exercices physiques après être resté à la maison pendant un mois sans rien faire. Ceci dans le but de refaire les muscles pour certains et surtout de bruler les calories», souligne John Mario Randrianarimanana, alias Big Man, fondateur et premier responsable technique de l’Evolution Fitness Gym à Sabotsy Namehana.

Big Man est un grand champion de bodybuilding, multiple champion national de sa catégorie. Récem­ment, il avait remporté la médaille d’argent de la coupe de l’Océan Indien à Maurice au mois de décembre. Il avait d’ailleurs occupé la deuxième marche du podium en trois éditions successives.

La même année 2019, Big Man avait également fini septième au Mondial de Jeju en Corée du Sud au début novembre.

Précautions

L’Evolution Fitness Gym propose plusieurs activités dont le squat c’est-à-dire les cuisses-abdos-fessiers, du cardio-training et du zumba, outre la musculation. « Il faut rassurer les clients. Ainsi, nous avons mis en place quelques mesures préventives. Nous limitons les clients à dix personnes par vague au maximum contre une soixantaine en temps normal, pour une tranche de deux heures», précise ce responsable. La salle ouvre ses portes à 6h30 et ferme à 13h, donc pas plus de trois vagues en une journée.

À l’entrée, chaque client devra se laver les mains avec du savon, emmener sa serviette personnelle propre, utiliser à plusieurs reprises du gel désinfectant et devra aussi nous laisser son numéro de téléphone en cas de détection de contamination du virus. «De notre côté, nos personnels nettoieront et essuieront tout le matériel après le départ d’une vague et avant que la prochaine ne commence », raconte Big Man. Pour le moment, la salle reçoit entre vingt-cinq et trente clients au lieu de soixante à soixante dix en temps sans crise.