Rentrée des classes – Les cours reprennent dans le calme

La rentrée de classe s’est déroulée sans incident. La première journée a été marquée par la sensibilisation des préventions contre le coronavirus.

Tout est calme dans la cours du lycée JJ Rabearivelo, hier matin. Les dispositifs de lavage des mains sont installés à chaque coin de l’enceinte de la cours. Les élèves ont été incités à laver leurs mains et porter les masques avant de prendre place dans les salles. Ces mesures ont été mises en place pour prévenir le coronavirus. Des élèves sont ravis de retourner en classe. « Je n’ai pas peur et je suis prête à continuer mes études. Le temps de confinement a été ennuyeux parfois. C’est juste bizarre de ne plus se marrer avec les amis », raconte Gaëlle, du lycée JJ Rabearivelo. La première journée a été focalisée sur la sensibilisation et la prise de contact pour la plupart des établissements.

« Tout a été calme. Nous n’avons pas encore fait grand chose, mais les enseignants ont expliqué, pendant des heures, tous les gestes qu’il faut faire en classe. Il s’agit de lavage des mains en entrant, le respect de la distance d’un mètre. Ces mesures sont prises pour éviter le coronavirus. Par contre nous n’avons pas encore bu la tisane bio », affirme Teddy, élève du lycée technique Alarobia.

Organisation

Des écoles privées on t entamé les études même si les masques pour les élèves n’ont pas été encore remis. Les classes n’ont pas été également désinfectées. « Nous avons étudié aujourd’hui sans porter de masque. J’ai porté celui que ma mère m’a offert. À l’entrée de l’enceinte de l’école, tout le monde s’est lavé les mains avec du savon. En classe, chaque élève s’assoit sur une table banc. Mais la pulvérisation des désinfectants n’a pas encore eu lieu, selon les responsables. Les enseignants ont rappelé les gestes qu’il faut faire », affirme Mariannah Brenda Vololo­nirina, élève de l’école privée Leader Génie Besarety.

Des écoles ont augmenté le nombre d’enseignants prenant en charge des classes d’examen. Ces enseignants ont déjà préparé des programmes et toutes les matières sont appliquées. « Nous avons dû augmenter les enseignants, car au lieu de six sections, il existe maintenant douze sections pour les classes de 3e. Ce ne sont pas des novices, mais il existe des tours de rôle et vu la situation, nous avons besoin de plus enseignants. Il n’existe pas de récréation mais seulement une pause et cela se fait seulement dans la salle de classe. Ceux qui ont besoin d’aller aux toilettes y vont tour à tour. Nous avons conçu des classes filles et garçons. Les gestes à faire en classe ont été un peu étranges chez les élèves », explique Lanto Harisoa Ravololo­manana, directrice du CEG Antanimbarinandriana.