Is’art galérie Ampasanimalo – Un appel à artistes pour pérenniser l’art numérique se lance

Vers un retour à la normale plus ou moins abstrait à l’image même de ce fervent promoteur de l’art contemporain qu’est l’Is’Art Galerie Ampasanimalo. C’est ainsi que s’annonce désormais sa réouverture partielle.

En cette période où il est assez difficile pour un artiste de s’exposer et d’exposer ses œuvres au public, les institutions culturelles de la capitale n’ont cessé de faire front pour valoriser la créativité et le talent de tout un chacun. Ainsi, par le biais de divers appels à projets, ils ont rivalisé d’idées pour égayer notamment les réseaux sociaux des créations de nos artistes en confinement. Si depuis hier, force est de constater que le « déconfinement » paraît s’activer un peu plus vite que prévu et ce malgré les restrictions, ainsi que les normes à respecter imposées par les autorités. Le président de la République ayant été clair sur le fait que tout rassemblement ou manifestation culturelle reste pour le moment encore interdit, l’Is’Art Galerie Ampasanimalo, l’un des lieux les plus prisés par les fêtards et férus d’art contemporain de la capitale convie donc aussi le public et surtout les artistes à se tourner vers le monde numérique. Dans le cadre du projet d’Aide à la Création d’Art Numérique de l’association La Teinturerie, financé par l’African Culture Fund (ACF), un appel à résidence pour les artistes issus directement ou indirectement du domaine de l’art numérique est officiellement lancé depuis hier. L’objectif étant de contribuer à l’émergence de nouveaux talents, mais aussi de nouvelles formes d’art contemporain donc et axé sur l’appropriation des nouvelles technologies par les artistes.

Pluridisciplinarité

Au cœur même de ce projet, c’est définitivement tout un centre d’art numérique que l’Is’Art Galerie Ampasanimalo entend mettre en œuvre. Avec comme principal terrain de jeu la toile ou plus précisément internet pour les artistes, la galerie d’art présentera à l’instar de ses expositions ponctuelles un projet artistique inédit chaque mois. Le projet se déroulant sur une durée de huit mois, les huit projets les plus innovants et créatifs bénéficieront du soutien de l’Is’Art Galerie, ainsi que de ses partenaires. À noter qu’il est possible de participer et de travailler en tant que collectif sur un projet commun, le tout partant d’un budget de 1 500 000 ariary. Que vous soyez ainsi photographe numérique, vidéaste, adepte du vidéo-mapping, amateurs d’installation multimédia ou même créateur de jeu vidéo, vous êtes invités à valoriser votre talent le temps de ce projet, d’autant plus que la pluridisciplinarité est de mise. Le plus important étant que vous soyez un artiste résident exclusivement à Madagascar. Envoyez ainsi votre candidature à l’adresse lateinturerie.diffusion@gmai.com, composée d’une biographie et d’un curriculum vitae, un portfolio, un synopsis du projet en un demi-page, ainsi qu’une budgétisation ne dépassant pas le budget cité précédemment. Eveillez vos inspirations donc et créer pour le numérique.