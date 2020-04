Consommation – Le « Vita Malagasy » regagne en notoriété

Face aux contraintes du covid-19, beaucoup de PME risquent de fermer boutique. Des alternatives se présentent aux petits producteurs locaux.

Un mal pour un bien. La pandémie du covid-19 a remis les pendules à l’heure. Présente­ment, priorité est donnée à la consommation locale pour relancer l’économie. La plupart des produits manufacturés ou de consommation à bas prix proviennent majoritairement de la Chine. En conséquence, l’opportunité s’ouvre aux producteurs locaux pour s’imposer sur certains marchés. C’est à partir de ce point de vue que les initiatives de promotion de la consommation de produits locaux affluent de toutes parts en cette période de déconfinement progressif. à l’image du programme de l’association des Malgaches professionnels de l’élevage (MPE) qui a décidé de mettre à disposition des éleveurs, à partir d’aujourd’hui, un point de vente destiné aux producteurs ayant le plus souffert des effets du covid-19 en termes de chiffre d’affaire. « Cette initiative a été pensée depuis plus d’un semestre pour mettre en contact le consommateur directement avec les producteurs. Ou encore des producteurs en contact direct avec les transformateurs. C’est une sorte de plateforme de mise en relation pour le marché des produits frais en cette période de crise qui est soutenue par le ministère de l’Agriculture », soutient Andria­manarivo Rabearivelo, président du conseil d’administration du MPE.

Distribution

L’initiative est encore à sa phase de lancement mais compte déjà dans ses rangs des producteurs d’œufs de Mahitsy ou encore des éleveurs de poulets de chair d’Imerintsiatosika qui sont les premières localités productrices dans ces domaines.

Dans le même esprit, l’initiative conjointe de NextA et de Jovena pour la promotion de l’entrepreneuriat local sera aussi effective d’ici deux semaines. Les deux enseignes ont lancé un appel d’offres visant à permettre aux petits producteurs de bénéficier du réseau de distribution de Jovena pour écouler leurs produits à travers toute l’île. L’idée est d’offrir des opportunités de marché à ceux qui ont en perdu ou ceux qui ont en tout simplement besoin. « NextA en, partenariat avec Jovena et soutenu par le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, lance ainsi un appel aux entrepreneurs qui ont un produit et/ou un service qu’ils souhaitent commercialiser. Ce qui permettra aussi aux acheteurs d’apprécier et de consommer le Vita Malagasy», explique Carole Rakotondrainibe, mana­ger de NextA. Depuis hier, NextA a pu sélectionner près d’une centaine de produits conformes aux normes de distribution requises. Ces centaines de produits « Vita Malagasy » seront alors réparties dans toute l’île grâce au réseau de boutiques de Jovena. à travers ces plateformes du MPE et de NextA, les entrepreneurs et producteurs seront guidés vers la pérennisation de leurs activités. L’entre­preneur ou le petit producteur qui aura perdu une part de son marché en temps normal à cause du covid-19 pourra alors bénéficier de ces plateformes ainsi que de l’accompagnement de ces entités pour se remettre dans la course.