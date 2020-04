Boeny – Covid-Organics obligatoire pour les élèves

La reprise des cours prévue hier, pour les classes Terminales au Lycée Philibert Tsiranana a été l’occasion de mettre en place les dispositifs de lavage des mains et la distribution des masques aux élèves. La demi-journée a été entièrement consacrée à la mise en place de l’organisation du protocole sanitaire. Les cours n’ont pas démarré à 10 heures alors que la fin de la matinée était fixée à 11 heures.

Les enseignants ont été convoqués dès 6 heures, pour rencontrer les représentants du ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, de même des élèves étaient arrivés avant l’heure prévue. Mais les dispositifs de lavage des mains et tout l’ensemble n’étaient en place que vers 8 heures. « Chaque élève devra prendre la tisane avant de pouvoir rentrer dans la salle de classe, sinon il ne pourra pas assister aux cours. C’est un ordre du président de la République », explique le représentant du ministère, en réponse à la question des enseignants. Hier, tous les élèves ont pu accéder aux salles de classe car le CVO organics n’était pas encore arrivé à Mahajanga. Mais ce jour, la condition de prise de cette tisane devra être respectée avant de pouvoir suivre les cours. Chaque élève a reçu deux masques. Ils ont aussi été placés à un par table en quinconce, et pas plus de trente cinq par salle au lycée contre vingt-cinq au collège d’enseignement général Charles Rennel. Les trois bâtiments du lycée Philibert Tsiranana ont accueilli les six cents élèves des Terminales. Toutefois, certains d’entre eux étaient encore absents.

Au CEG Charles Rennel, la rentrée a bien eu lieu à 7 heures du matin. Au collège privé Saint-Gabriel, des parents ont accompagné leur enfant, mais ils ont affiché une certaine appréhension et incertitude. « Les conditions de sécurité sanitaire ne nous rassurent pas», indique une mère de famille.

Des élèves sont contents de cette reprise des cours, sans toutefois cacher leur crainte de voir l’examen du bac annulé cette année.

Une sensibilisation des élèves et un apprentissage sur le lavage des mains et la distanciation d’un mètre et le port de masque ont été également effectués dans les onze écoles publiques de la circonscription scolaire de Mahajanga 1.