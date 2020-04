Banque – Report des remboursements de prêt aux particuliers

Devant la crise sanitaire actuelle, l’Association Professionnelle des Banques (APB) à Madagascar a mis en place des mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises et clients impactés directement par la propagation du coronavirus au début du mois. Suivant le même principe, la BNI Madagascar vient d’annoncer le report des remboursements de prêts aux particuliers auprès des clients de l’établissement. Concrète­ment, les particuliers salariés au chômage technique bénéficieront d’un différé de remboursement jusqu’à trois mois d’échéance de prêt amortissable en principal et intérêts. Ainsi, au même titre que pour les entrepreneurs individuels, les professionnels et les entreprises qui font face à un ralentissement ou un arrêt des activités, l’établissement a mis en place des mesures de soutien pour les particuliers qui sont durement impactés par la crise du covid-19. En d’autres termes, ces particuliers bénéficieront de différés de remboursement jusqu’à trois mois des échéances de prêts amortissables en principal et intérêts et ou des découverts ponctuels si nécessaire. L’usager n’aura à payer aucun frais supplémentaire pour ces reports de remboursement et le processus se fait systématiquement auprès de la banque sans que le client n’ait besoin de s’y déplacer.