Ambatondrazaka – Des écoles privées ne suivent pas les directives données

Durant la première matinée de reprise des cours dans les classes d’examens, le BEPC pour les classes de Troisième et le Baccalauréat pour les Terminales, des constatations ont été relevées par les équipes de superviseurs dépêchées par la direction régionale de l’Éducation nationale, et de l’enseignement technique et professionnel (Drenetp) d’Alaotra Mangoro. Quelques établissements scolaires privés n’auraient pas suivi les directives émanant du ministère de tutelle.

« Il a été constaté que la distanciation entre deux élèves, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des salles de classe, n’a pas été respectée dans certaines écoles privées. Des responsables ont même avancé que, pour le moment, le port de cache-bouche n’est pas obligatoire. Quoi qu’il en soit, cette inattention présente un grand danger pour la santé de tout le monde », note un agent de la Drenetp.

Dans d’autres écoles privées, la situation est toute autre. Il a été constaté de visu que tous les élèves et enseignants portaient un masque d’hygiène,les élèves ont porté un cache-bouche, 100% pour les enseignants. « Des parents assurent que leurs enfants en porteraient demain (ndlr : aujourd’hui).»