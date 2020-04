Administration – Le ministère des Finances se concentre sur le volet social

Homogénéité. C’est l’objectif que se fixent les différentes directions générales composant le ministère de l’économie et des finances. En ce sens, de nouvelles constructions administratives seront érigées dans chaque région afin de centraliser les services des impôts, douanes, finances, économie ou encore statistique. L’annonce a été effectuée par le premier responsable du ministère, hier, à Fianarantsoa lors d’une descente de la délégation présidentielle dans la région Haute Matsiatra dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. « L’objectif est de mieux servir les usagers des services publics du MEF », explique Richard Randriamandrato, ministre de l’économie et des finances. Un changement de priorité vers le volet social qui oblige le gouvernement à concentrer ses efforts sur les priorités sociales comme la santé et l’éducation. Une initiative consécutive aux urgences imposées par la crise sanitaire. « Ces nouvelles priorités figureront dans la loi de finances rectificative qui est actuellement en cours de préparation », souligne le ministre. Les domaines de la santé et de l’éducation gagnent ainsi en estime auprès des autorités sous l’influence du covid-19.