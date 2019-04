Week-end Pascal – La Ville d’Eaux bouillonne aux rythmes de la Star Tour

Entre liesse et effervescence populaire, Antsirabe s’est enflammé le week-end dernier avec la Star Tour en fer de lance. Retour sur trois jours de festivités intense dans la Ville d’Eaux.

On en parle chaque année, passer les fêtes de Pâques dans la capitale de la région Vakinakaratra est quasiment devenu une tradition. Le rendez-vous phare de tous les fêtards de tous âges et de tous horizons dans le cadre des festivités Pascales. La Star Tour Antsirabe égaye le public d’une ambiance chaleureuse et conviviale comme à l’accoutumée. Porté par une programmation bien garnie, l’événement brille cette année par la contribution active des jeunes de la Ville d’Eaux. Les 20, 21 et 22 avril, ce sont ainsi trois jours de festivités, mais aussi trois jours d’émerveillement à travers la participation d’une pléiade d’artistes populaires, que la Star Tour Antsirabe a offert au public. Le temps d’un week-end, amis et familles ont rejoint la place de la Gare d’Antsirabe pour festoyer dans la joie et l’allégresse la plus totale.

Dans la journée du 20 avril, c’est par un grand carnaval qui a parcouru de long en large la ville que la fête débute. Ils étaient plus d’une centaine de jeunes tous talentueux les uns après les autres à participer au carnaval, haut en couleurs. Prenant les allures d’un « Caravane be », on y retrouve des danseurs, mais aussi des adeptes de sports de glisse et de « Free run » qui ravi le public de belles démonstrations de leurs aptitudes. Le tout se concluant par un grand « Flash-mob » devant la Gare et la grande scène du Star Tour Antsirabe, le tout accompagné d’Andry Barhone et Teg à l’animation.

Des concerts enivrants

Comme toujours, les moments forts de ce genre d’événement à Antsirabe restent les concerts. Samedi soir, c’est au jeune Mad Max d’ouvrir la scène, lui qui s’est plu autant à animer le public qu’à chanter, son interprétation acoustique de son tube « Marina » ayant conquit l’assistance. Par la suite, c’est à Dadi Love d’entrer sur la piste, accompagné de ses danseurs qu’on ne présente plus et qui d’une manière taquine cette fois enchaîne ses chansons comme « Fiatiavako ataoko sonia » et « Tsy atakaloko ».

Le lendemain dimanche, après une entraînante épopée en VTT tout autour de la ville, les festivités ont repris de belle devant la gare avec cette fois Tonton Jess, plaisantin à travers ses chansons comme d’habitude et la reine rouge Tence Mena qui forte de ce charisme qu’on lui reconnaît enflamme la scène. Outre ses tubes qu’on lui reconnaît, Tonton Jess lui a surpris avec ses nouvelles compositions à l’instar de « Aleo manala eh ». Pièce maîtresse de la soirée, Tence Mena enivre le public avec ses tubes « Sitran’ny solo » et « Tompon-tanàna », le tout rythmé par ses danseuses aux charmes aguicheuses. De quoi largement enivrer le public de tous horizons qui se sont littéralement bousculé pour être au premier rang, surtout que chaque chanson se voit être sublimée d’une petite saynète. Hier, c’est d’une manière assez douce, berçant le public avec ses ballades romantiques que Lôla conquiert la Star Tour Antsirabe en clôturant l’événement. Des retrouvailles avec le chanteur qui ont été des plus chaleureuses, notamment avec son nouveau titre « ‘Zah ilay zahagna ». Le chanteur surprenant toujours par sa sobriété, mais étant toujours aussi à l’aise à jouer le bourreau des cœurs auprès de ces dames. C’est ainsi sur cette légère touche de romantisme que le week-end se clôtura.

Une grande affluence

Un week-end pascal à Antsirabe s’affirme continuellement comme un grand succès. Voire une aubaine à ne pas manquer pour les organisateurs évènementiels, à l’instar de la Star qui chaque année gratifie la localité de ce rendez-vous ponctuel. Si le premier jour, ce sont principalement les citadins de la Ville d’Eaux qui ont égayé la place de la gare dans la journée. L’affluence n’a cessé de grimper, entre autres grâce aux habitants des communes et villages environnantes mais aussi des autres provinces selon les tireurs de pousse-pousse. Comptant près de cent mille personnes chaque soir, les animations du Star Tour Antsirabe ont par exemple amplement réjoui un public de toutes les générations. Notamment avec la contribution du salon des Syndicats des industries de Madagascar qui y promouvait les produits malgaches. Ainsi que Socolait en tant que partenaire qui a invité des artistes de musique urbaine en surprises comme Agrad, THT et Kemyrah pour réjouir les plus jeunes. D’humeur festive, ils se sont aussi plu à danser aux rythmes des mixes des DJs Sniper et Nicky Di Manu, ainsi que Teejay Jerry à l’espace pression et peki-bar et ce jusqu’à l’aube sur les trois jours.