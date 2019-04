Week-end pascal – Cinq morts et trois cents blessés signalés

Vacanciers, piéton et voleur ont trouvé la mort au cours du week-end. Les journées n’ont pas été de tout repos pour les médecins urgentistes.

Week-end pascal dramatique. Jusqu’à hier en fin d’après-midi, cinq morts et un peu moins de trois cents blessés ont été répertoriés. Parmi les personnes ayant trouvé la mort figure un chef de famille de quarante-et-un ans. Vendredi soir, il allait assister à une veillée funèbre à Ambohidra­trimo lorsqu’un chauffard l’a happé à la hauteur d’An­dranotapahina. L’automo­biliste a commis un délit de fuite après l’accident mortel.

Le dimanche de Pâques, en début d’après-midi, trois vacanciers dont un homme de trente-quatre ans et deux aides-familiales âgées respectivement de seize et quatorze ans ont été emportés par la mer lors d’une baignade sur la plage de Fénérive-Est. Le drame est survenu dans l’attraction touristique dite La Piscine. « Les deux adolescentes ont été englouties dans les vagues en se baignant. Leur patron a volé à leur secours et ce dernier a été emporté à son tour par les vagues. Les victimes venaient d’Antsirabe et n’étaient que de passage », explique le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Fénérive-Est. L’accident s’est produit vers 13heures. Les corps sans vie des deux fillettes ont été retrouvés une heure après la noyade. Celui de leur patron n’a en revanche été découvert que dans la soirée.

Électrocution

Une tentative de cambriolage dans une ferme d’élevage avicole à Bema­soandro Itaosy porte en revanche à cinq le nombre de morts signalés pendant le week-end. Électrocuté, un adolescent de seize ans y a laissé la vie en tentant d’entrer dans un poulailler. Cette mort est survenue dans la nuit de dimanche à lundi. La dépouille du jeune défunt a été conduite à la morgue de l’hôpital d’Ampe­filoha hier en début de matinée. La brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Itaosy est saisie de l’affaire. En tentant de se protéger contre le courant de la basse-cour, le jeune homme a enlevé ses sandales pour les mettre sur ses mains mais sans pour autant échapper à l’électrocution mortelle. Hier, la famille du défunt ne s’est pas encore venue réclamer la dépouille.

Pour ce qui est des blessés, quatre-vingt-deux personnes ont été admises au service des urgences de l’hôpital d’Ampefiloha pour la journée de samedi. Vingt-six d’entre elles ont été blessées dans des bagarres et quinze autres dans des accidents de la circulation. Entre autres, ce qui est arrivé à un jeune homme en état d’ébriété qui a dormi près de la voie ferrée à Ambohimambola samedi a de quoi pétrifier. Sa jambe a été littéralement sectionnée par la roue métallique d’une locomotive.

Le jour de Pâques, le bilan est quasiment statique avec quatre-vingt-deux cas traités, dont vingt-neuf blessés dans des bagarres contre treize dans des accidents de la route.

Une nette diminution est en revanche enregistrée par rapport aux chiffres de l’année 2018 qui révèlent cinquante-deux cas d’agression et quatre-vingt dix blessés d’accidents de la route. Pour la journée d’hier, jusqu’à

16 heures, soixante-dix blessés ont été dénombrés. Une fois de plus, les bagarres et les accidents de la route ont fait le plus de victimes.