Rallye Passion – Les frères Randrianarivony au top

Victoire de Rivo et Ando, sur Subaru Impreza R4, au terme du Rallye Passion. Le podium a été complété par Fred-Andry Tahina et Dani-Loic.

Un début de saison rêvé. Rivo et Ando ont maintenu leur domination jusqu’à la fin, au Rallye Passion d’Antsirabe.

Après avoir pris la tête du classement général, vendredi, ils ont enchaîné les chronos de référence à un rythme effréné, à bord de leur Subaru Impreza. Et logiquement, ils ont gagné avec une large avance, à l’issue de l’étape 2 de samedi.

Ils ont bouclé les seize épreuves spéciales (ndlr : le parcours devait en compter dix-sept, mais l’ES6 a été annulée) en 1h 17min 11,1sec. Ils devancent de presque deux minutes leurs plus proches poursuivants.

Et pour couronner le tout, ils ont remporté la Power Stage entre Ambohi­man­droso et Andranomanelatra. « Il y avait beaucoup de pilotes en quatre roues motrices durant cette course. Nous nous sommes trouvés en difficulté durant les super-spéciales de la première journée. Mais par la suite, nous avons amélioré nos temps. Et nous avons aussi reçu des conseils de la part d’un ami, qui dispose de plus d’expériences en slalom, ce qui nous a permis de réaliser le scratch à Vatofotsy après », a lancé Rivo à l’arrivée finale.

Avec cette victoire, les frères Randrianarivony démarrent l’exercice 2019 de la meilleure des manières. La perte du titre de champion « pilotes » dans les derniers kilomètres du dernier rallye, l’an passé, semble désormais un lointain souvenir.

D’autant plus que la chance a été de leur côté cette fois-ci, contrairement à Tahina Razafinjoelina. Le cham­pion sortant, navigué par Andry Ramanankasina alias Daddy, a été victime d’un problème mécanique sur sa Subaru.

Abandon

Il s’est définitivement arrêté dans l’ES13. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cet abandon a profité à deux équipages, Fred Rabekoto et Andry Tahina sur Impreza, ainsi que Daniel Rabetafika et Loic Lam sur Mitsubishi Lancer Evolution VII.

Mention spéciale pour Dani, qui monte sur le podium dès sa première apparition en 4RM.

C’est aussi une première victorieuse pour Haja Danielson et Rivo Raberiaka, avec leur nouveau SsangYong Musso. Sixièmes au général, ils s’imposent chez les tout-terrains. Et enfin, Mamy Rajoelison et Jacksparow ont été récompensés des performances impressionnantes qu’ils ont réalisées à bord de leur petite Citroën Saxo. Onzièmes au général, ils l’emportent chez les 2RM.

Le top 10 du classement général

Rang Équipage Voiture Cat Cumul/Diff

1 Rivo-Ando Subaru Impreza R4 1h 1min 11,1sec

2 Fred-Andry Tahina Subaru Impreza N4 +1min 55,7sec

3 Dani-Loic Mitsubishi Lancer Evo VII M12 +2min 17,5sec

4 Hery Be-Lalà Mitsubishi Lancer Evo X N4 +3min 06,2sec

5 Yves-Princia Mitsubishi Lancer Evo IX N4 +4min 08,7sec

6 Haja-Rivo SsangYong Musso T2 +5min 00,4sec

7 Davonjy-Tsilavo Foton Tunland T2 +5min 31,8sec

8 Teddy-Herman Ford Ranger T2 +6min 20,9sec

9 Freddy-Jimmy Isuzu D Max T2 +6min 23,9sec

10 Tahiana-Tahiry Subaru Impreza N4 +6min 25,5sec