Mahajanga – Vingt mégawatts d’énergie solaire prévus à Belobaka et Belinta

Pour mettre fin au délestage et aux coupures d’eau incessantes, deux grandes infrastructures composées de panneaux scolaires seront installées sur les deux sites avec le GDPEM.

Les acteurs directs du Colloque sur l’énergie, dont le Groupement des professionnels de l’énergie de Madagascar (GDPEM) ainsi que les opérateurs de Mahajanga montrent un certain engouement après la tenue du Colloque sur l’énergie à Mahajanga qui a duré deux jours, la semaine passée.

Face aux problèmes de délestage et de coupures incessantes de courant dans la cité des Fleurs, qui provoquent également une baisse de pression de l’eau à cause des pompes électriques, une solution est envisagée par le GDPEM. Dans le cadre du développement de la production, vingt mégawatts d’énergie solaire seront produits sur deux sites, à Belobaka et à Belinta.

« Une grande infrastructure composée de panneaux solaires sera implantée sur 18 ha à Belobaka, dans le district de Mahajanga 2, derrière le siège de Madagascar World Voice ou MWV. Ce sera le premier site de production du GDPEM », explique Miandra Rova, vice-président du groupement à Mahajanga. Les autorités du district de Mahajanga 2 à Belobaka, a déposé une demande de terrain auprès du ministère de l’Environnement.

L’autre production se tiendra sur le second site, à Belinta, dans une nouvelle ville, sur un terrain de 2 ha. «La machine de la Jirama au fuel fonctionne encore, mais le but du ministère de l’Énergie, de l’eau et des hydrocarbures est de produire 8 mégawatts cette année pour débuter le projet.

Coopération locale

L’objectif de l’État est que, d’ici cinq ans, 50% de la population de la Grande île jouira de l’énergie si actuellement seuls 15% en bénéficient. C’est dans cette optique que le GDPEM fournira de l’électricité à la société Jirama de Mahajanga pour augmenter la production par l’utilisation du solaire pendant la journée et dans la nuit, on basculera à la centrale thermique.

«Face au problème d’énergie à Mahajanga, nous cherchons des solutions avec la Jirama. Ce sera une forme de coopération de produire de l’énergie solaire que nous allons injecter dans les réseaux de la Jirama », a déclaré le

président du GDPEM, Sahondrarinivo Rakoto­malala.

Les installations de la Jirama sont encore disponibles ainsi que les lignes existantes. Les abonnés auront alors à acheter de l’énergie à prix réduit au tarif actuel de la Jirama.

La société nationale continue de souffrir de la vente à perte de l’électricité et elle dépend des subventions de l’État. Cette nouvelle coopération avec le groupement et cette unité de production d’énergie solaire permettront de supprimer la subvention quand l’hybridation entre le solaire et la centrale thermique seront en place.

Aujourd’hui, 60 m3 de carburant (gasoil et fuel) sont dépensés tous les jours pour le fonctionnement des machines tous les six à sept heures.