Junot Ramananarivo – « Notre capacité de production dépend de notre compétitivité »

Juriste de formation et de profession, diplômé de la faculté de Droit de l’Université de Poitiers, et du Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS), Major de promotion au concours d’entrée en Hautes études en administration à l’ENAM, Junot Ramananarivo fait partie de la 3e Promotion. Il est parmi ceux qu’on appelle jeunes techniciens de haut niveau, enfant du monde, modèle de la société et fierté des siens.

«Je suis rentré au pays, il y a trois ans, avec la conviction du changement, d’une ère nouvelle, et pour apporter ma contribution dans la relance économique et le développement durable de mon pays », explique Junot Ramananarivo.

Il a occupé plusieurs postes au sein de l’administration, dont, actuellement, celui de directeur de la législation, du contentieux et des accords auprès du ministère des Transports et de la météorologie. Il est aussi président du conseil d’administration de l’École nationale d’enseignement maritime de Mahajanga, membre du conseil d’administration de l’Agence des transports terrestres. Mais surtout, il se démarque par son sens de leadership.

« Dans un monde en pleine mutation, de rapport de force et de développement à grande vitesse, seule notre capacité de production détermine notre compétitivité et nous place dans le concert de nations émergentes. Tout est question de procédé, de système, d’état d’esprit et surtout de volonté politique », explique le jeune juriste. Le décollage économique de Madagascar passe impérativement par l’autonomie des collectivités territoriales décentralisées.