Course – Poursuite à Toamasina – Traque d’un quart de tonne d’héroïne sud-africaine

En collaboration avec le gouvernement mauricien, deux cent cinquante kilos d’héroïne introduits depuis la mer ont été suivis à la trace. Une Range Rover est saisie avec une partie de la drogue.

Un trafic de drogue dure pris à contre-pied. Hier après-midi aux alentours de 13heures, une contrebande d’héroïne en provenance de l’Afrique du Sud a été portée au grand jour à Toama­sina après une longue filature depuis Sainte Marie et Mahambo. Les dealers ont abandonné à Antanandava une Range-Rover flambant neuve qu’ils ont utilisée au terme d’une course-poursuite avec les forces de police.

À bord du Véhicule Utilitaire Sport (SUV), les hommes des Forces d’Intervention de la Police (FIP) ayant mené l’opération ont mis la main sur deux valises pleines d’héroïne à ras bord. La drogue découverte pèse au total quarante kilos. Les éléments d’investigation révèlent par ailleurs l’existence d’un quart de tonne d’héroïne pure que les trafiquants ont réussi à faire entrer dans la Grande île par des moyens qui laissent rêveur. Les quarante kilos saisis ne seraient qu’une petite partie.

Ce coup de filet est le fruit d’une collaboration avec le gouvernement mauricien. Mis sur l’affaire à la base de renseignements, le Central Intelligence Service (CIS) auprès de la présidence a pris les rênes.

La cargaison a été, de ce fait, tenue à l’œil depuis qu’elle a quitté en bateau le littoral sud-africain. Déter­minés à braver les dangers qui guettent en mer pour parvenir à leurs fins, les trafiquants ont effectué à bord d’une embarcation légère la traversée du canal du Mozambique avec suffisamment de carburant embarqué.

Barrage forcé

D’après les informations communiquées, le hors- bord surpuissant a atteint sans anicroche les côtes de l’île Sainte Marie, d’où ils ont acheminé jusqu’à Mahambo les deux cent cinquante kilos d’héroïne. Pour brouiller les pistes, les trafiquants ont transbordé la drogue pour emprunter un bateau de transport public effectuant des liaisons commerciales.

Une fois la cargaison arrivée à Mahambo, les occupants de la Range Rover en ont récupéré quarante kilos, contenus dans deux valises fermées. Les limiers sont en revanche en train de remonter de fil en aiguille jusqu’aux neuf autres valises restantes dans lesquelles est dissimulée la plus grande partie de la cargaison. La circulation était très dense sur la RN 5 pendant le week-end pascal. L’axe étant très fréquenté par des vacanciers et des promeneurs qui se sont rués vers les sites balnéaires, notamment le lundi de Pâques, les dealers pensaient pouvoir se glisser à travers les mailles des filets des forces de défense et de sécurité, occupées par la sécurisation des artères des flux routiers.

Forts d’informations précises et fiables, les hommes des FIP ont intercepté le SUV à leur barrage au niveau

de l’aéroport d’Ambalama­nasy. Profitant de quelques secondes d’inattention des policiers, l’individu qui se trouvait au volant de la Range a forcé le barrage pour démarrer en trombe et prendre la fuite avant d’abandonner le véhicule à Antanandava après avoir été pris en chasse.