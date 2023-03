ITAOSY – Il agresse le voleur de sa femme

Un attroupement tumultueux a été constaté, mardi en fin d’après-midi, dans le fokontany d’Amberivatry-Itaosy. Que s’est-il donc passé ? Un habitant a capturé et trainé chez lui un jeune homme. Il l’a accusé d’être le détrousseur qui a volé sa femme trois jours plus tôt. Pour le châtier, il lui a asséné un coup de gourdin en pleine tête. La scène n’a pas laissé l’entourage indifférent. La foule hostile et indignée a obligé l’agresseur de conduire immédiatement le blessé au centre de santé de base de niveau II du quartier. Menacé, il a dû le faire, sinon il aurait pu être désigné à la vindicte populaire. Nul parmi les personnes présentes sur les lieux ne sait pourtant la véracité du vol qu’il a imputé à sa victime. Les autorités locales se sont efforcées de calmer les gens. Pour leur sécurité, les deux hommes sont restés à l’hôpital jusqu’à ce que des gendarmes à moto viennent les récupérer. Ils ont ensuite été retenus à la brigade pour être interrogés. « Les blessures du présumé voleur n’ont apparemment pas été trop graves. Je vois qu’ils vont s’arranger entre eux », explique un gendarme.