FOOTBALL – CAN 2023 – Les Barea jouent à quitte ou double

Madagascar jouera ce jeudi un match capital contre la République centrafricaine à Mahamasina. La rencontre compte pour la troisième journée qualificative à la Coupe d’Afrique des nations.

Tournant de la compétition. Les Barea joueront ce jeudi à 16 heures, au stade de Mahamasina, un match capital contre les Fauves centrafricains du Bas-Oubangui. Ce match compte pour la troisième journée de la qualification à la coupe d’Afrique des nations 2023. Le groupe est au grand complet avec un effectif de vingt-trois joueurs, dont treize expatriés et dix locaux. Il n’y aura plus de calcul à faire. «Nous avons envie de gagner… Tous les joueurs sont prêts. Il nous faut au moins gagner un match, mais nous allons essayer de gagner les deux et nous nous concentrons par le premier», souligne le sélectionneur Nicolas Dupuis. «Tout se passe bien. Il y a une grosse cohésion entre les expatriés et les locaux. Les expatriés emmènent un peu d’expérience et les locaux un peu de jeunesse et de vivacité dans le jeu. L’amalgame se fait bien», poursuit le technicien français. Le groupe a consacré la matinée d’hier au visionnage des vidéos des matchs de l’équipe adverse et a effectué tard, son dernier entrainement sur le terrain annexe. Le coach n’a pas encore voulu dévoiler hier, le pourcentage des onze premiers entrants.

Trouver les failles

De plus, deux joueurs ont un petit bobo, à savoir Rayan Raveloson de l’AJ Auxerre et Jean Martin Rakotonirina « Datsiry » d’Elgeco Plus. Quant au gardien, «Nina est irréprochable. Il a été au Chan, il était au Maroc, il est au-dessus pour l’instant», livre le sélectionneur. Les Fauves prétendent gagner les six points avec leurs stars expatriées. «Nous avons visionné tous les petits détails, chaque joueur un par un… Nous avons l’habitude de jouer sur le 4-3-3 pouvant se muer rapidement en 4-1-4-1 ou avec un jeu beaucoup plus offensif», confie Nicolas Dupuis. «La Centrafrique est une équipe bien organisée défensivement, très agressive et utilise des phases de transition très rapide…, mais il y a quelques petits défauts. Nous travaillons justement pour trouver les failles chez eux», fait remarquer l’entraineur des Barea A. Madagascar a intérêt d’optimiser le double avantage d’accueillir le match aller, puis de jouer le retour en terrain neutre. En cas de défaite au match aller, «je ne pense même pas à cela, mais ça peut arriver, c’est le sport, du football avec incertitude. Mais nous allons essayer de gagner évidemment. Si par malheur nous n’arrivons pas, il faudra aller gagner là-bas, mais nous voulons gagner les deux matches», insiste le coach. Ce dernier a l’intention de prendre d’autres joueurs, et le troisième portier, Joma, va céder sa place aux joueurs de champs afin d’anticiper sur un ou des joueurs qui pourraient obtenir un carton. Après le match aller, la délégation malgache s’envolera pour le Cameroun, le vendredi. «Le groupe partira à 14h50, pour arriver à Douala, le samedi à 11h30, via Addis-Abeba», informe le team Manager, Jocelyn Razafimamonjy. L’équipe procèdera de suite au premier entrainement dans l’après-midi.