FOIRE – La FIM sous le sceau de l’éco-responsabilité

La Foire internationale de Madagascar, FIM, de cette année sera placée sous le signe de la cohérence avec l’environnement. Une innovation parmi d’autres d’une vraie relance économique.

La FIM passe au vert. Hier au Louvre d’Antaninarenina, Gérard Monloup, président de Hazovato Forello, qui a repris les acticités de l’Agence Première Ligne, a mis les choses au clair. « La dimension écologique va tenir une grande place pour cette FIM 2023 qui va se tenir du 11 au 14 mai à la Zone Expo de Forello de Tanjombato. Il s’agit d’une manifestation économique et financière, mais en filigrane tous les exposants et intervenants doivent mettre en évidence leur attachement à la préservation et la protection de la nature, qui plus est à Madagascar. « Je suis né dans ce pays, j’y a grandi dans le reboisement et la transformation du bois. Aussi, nous incitons les participants et intervenants à la FIM à s’adhérer à cette noble cause ».

À part cet esprit écologique, plusieurs autres innovations vont marquer la FIM 2023. Ne serait-ce que l’arrivée de Harilala Ramanantsoa dans l’équipe de Gérard Monloup. Elle va s’occuper de l’organisation, de la communication et de la commercialisation de la FIM. Avec ses longues expériences en la matière, elle a été une précieuse re­crue pour Gérard Monloup.

B to B

Elle a développé quelques idées phares à concrétiser à la FIM à venir. « Donner un espace où les exposants et partenaires pourront s’exprimer de la manière de façon dans un cadre rénové, faire connaître la FIM à travers des médias étrangers, multiplier les rencontres B to B pour nouer des relations commerciales concrètes, discuter et partager des expériences des opérateurs malgaches déjà sur le marché des exportations, mettre en évidence les opportunités d’affaires potentielles, expliquer les modalités de la Zlecaf…. »

Tout cela n’enlève en rien le côté visibilité des participants. Avec un espace de 12 000 mètres carrés d’exposition, 600 pour l’éco-responsabilité, 20 000 visiteurs attendus, et 120 exposants et partenaires.