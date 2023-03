ENGRAIS CHIMIQUE D’AMBATOVY – La plateforme Riz demande plus de transparence

La donation et bientôt la mise sur le marché des engrais chimiques « sulfate d’ammonium » produits par la société minière Ambatovy a fait réagir plus d’un. 680 tonnes sont distribuées depuis le mois de décembre bien que le lancement officiel de l’utilisation des engrais se soit déroulé le 16 février dernier à Morarano Chrome Amparafaravola. Les effets nocifs de l’engrais ont été mis en avant par des spécialistes et des observateurs. Le sulfate d’ammonium serait dangereux pour l’environnement direct des cultures où il sera utilisé. D’un autre côté, des ingénieurs ont affirmé le contraire mais que cela dépendrait de la manière dont l’engrais sera utilisé car l’engrais a tou­jours été utilisé à Madagascar depuis des années. Par rapport à ces réactions et réflexions, la Plateforme nationale de concertation pour la filière Riz à Mada­gascar (PNC-Riz) veut plutôt se mettre au milieu. « Il est important de rendre public la transparence sur la qualité du sulfate d’ammonium produit par Ambatovy. Il en est de même pour les conditions d’utilisation ainsi que les normes à suivre dans le procédé de culture. L’intérêt ne reviendra pas seulement aux riziculteurs, producteurs et consommateurs mais également aux investisseurs dans la filière Riz en particulier » souligne un communiqué de la Plateforme. Un guide d’utilisation de l’engrais est suggéré notamment pour la riziculture qui exige la con­naissance de la nature du sol et qui doit répondre aux besoins d’un marché exigeant. « Il est même important de lancer une campagne d’informations sur les pesticides, herbicides, défoliants qui pourraient aller de pair avec le sulfate d’ammonium, dans l’objectif de toujours conserver la qualité du riz » ajoute encore la Plateforme nationale de concertation pour la filière Riz.