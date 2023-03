ELGECO PLUS – Un partenariat avec Paris FC en gestation

Projet de partenariat initié par le Barea Lalaina Nomen­janahary alias Bolida, ancien joueur du Paris FC, club en Ligue 2. Le responsable du recrutement du Paris FC, le Congolais Ngoyi Granddi, est de passage à Madagascar pour une durée de trois jours. Invité par l’ancien joueur de l’Ajesaia, le recruteur a visité hier, les installations du club du By-pass et a assisté au match test des jeunes joueurs de l’Elgeco Plus. «Il y a du niveau, de la qualité, c’est vraiment intéressant… Nous ne fixons pas encore les catégories qui nous intéressent… Il y a ceux qui ont joué la Can ou le Chan. Et je vais regarder le match des Barea demain (ce jour)», confie le responsable du club parisien. Bolida a fait depuis longtemps la proposition au club parisien qui a été de plus en plus convaincu après les exploits des Barea à la Can et au Chan. «Au lieu de l’Ajesaia, j’ai choisi le club Elgeco Plus qui a les infrastructures homologuées par la CAF pour réaliser un tel projet», clarifie Bolida. «Nous avons eu auparavant des propositions de clubs de l’océan Indien, mais nous préférons aller plus loin en Europe», souligne le président du club détenteur de la Coupe de Madagascar, Gérard Rajao­narison. «Ce projet fait partie de notre participation au développement du football malgache. Beaucoup de clubs ont notamment pu bénéficier de nos infrastructures… Envoyer plus tard des joueurs en Europe est mieux pour leur avenir», précise pour sa part le président d’honneur du club, Alfred Randria­manampisoa. Le centre de formation du club professionnel français est fonctionnel depuis un an et ne collabore jusqu’à maintenant à aucun club en Afrique. Le recruteur du Paris FC reviendra à Madagascar plus tard ou le directeur sportif du club pour entrer un peu plus dans le vif du sujet du partenariat.