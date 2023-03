COMMÉMORATIONS – Le 29 mars pour éveiller le patriotisme

Ratisser large, éveiller le patriotisme jusque chez les plus jeunes. Tel est l’obje­ctif des commémorations du 29 mars 1947, cette année. Pour les 76 ans de l’insurrection d’indépendance, plusieurs événements sont prévus à cet effet. Le coup d’envoi des événements officiels pour la commémoration du 29 mars 1947 a été donné hier au jardin du lac Anosy. Un top départ donné par le général Josoa Rakotoarijaona, ministre de la Défense nationale, en compagnie du général Serge Gellé, secrétaire d’Etat à la gendarmerie nationale, et du contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarisoa, ministre de la Sécurité publique. Ce premier événement en appellera d’autres, jusqu’ à la fin du mois. Pour cette première, et dans l’optique d’attirer surtout les collégiens et les lycéens, une exposition destinée aussi au grand public se tient au jardin du lac Anosy. L’idée est que tout un chacun puisse avoir accès à une narration simple et complète des acteurs et faits qui se sont déroulés durant l’insurrection d’indépendance de 1947. Des stands y sont également prévus pour des con­trôles de santé destinés aux personnes âgées, surtout ceux inscrits auprès de la direction des anciens combattants nationalistes. Il a été précisé que le statut d’anciens combattants nationalistes ne concerne pas juste ceux qui ont pris les armes. Il recouvre également les victimes collatérales, comme les orphelins dont les parents sont décédés durant la lutte d’indépendance. Il n’y a pas de chiffre précis communiqué, mais les personnes considérées comme anciens combattants nationalistes ou “Bekotro maro holatra”, sont plus d’une centaine actuellement. De par le statut, ils bénéficient d’une rente viagère tous les trois mois, avec remboursement de frais médicaux.