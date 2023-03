BASKETBALL – 3X3 – Les Ankoay hommes affûtent leurs armes en Serbie

Sans repos ni répit. Le but des sociétaires de l’équipe nationale malgache est de faire mieux au rendez-vous mondial d’Autriche, du 30 mai au 4 juin. Ainsi, en dehors des entrainements habituels, ils ont fait une sortie à Imerin­kasina, samedi, dans le cadre de la préparation physique et mentale de nos porte-fanions. La Fédération malgache de basketball (FMBB) prend au sérieux la préparation de l’équipe nationale malgache et ne lésine pas sur les moyens pour mettre l’équipe nationale dans les meilleures conditions possibles avant d’affronter les meilleures équipes mondiales à la prochaine Coupe du monde en Autriche. Du 10 au 28 mai, la bande à Livio Rocheteau Ratianarivo, Fiary Johnson Rakotonirina, Elly Randria­mampionona et Arnol Jean Alpha Solondrainy, effectuera un stage de préparation d’une durée de dix-huit jours en Serbie. Livio Rocheteau Ratiana­rivo, capitaine de l’équipe nationale Ankoay, n’a pas caché sa joie de rejoindre le centre de formation. « C’est le centre où tous les meilleurs joueurs et meilleures équipes du monde professionnel se ressourcent pour acquérir de l’expérience. Faire un stage en Serbie nous apportera à coup sûr de nouvelles expériences et du savoir-faire pour relever le niveau de chacun de nous ». L’Académie de basketball 3×3 de la Serbie a été créée en octobre 2020, à Novi Sad, une ville à 90km de Belgrade, la capitale du pays.

Grâce à cette académie de basketball 3×3, la puissance de la Serbie a laissé ses rivaux déconcertés dans son sillage loin derrière. Le nouvel établissement de Novi Sad est considéré comme la première académie spécialisée 3×3 au monde et sera sous la direction de plusieurs Serbes de haut niveau, dont l’entraîneur respecté, Danilo Lukic plus connu sous le nom de « Coach Datcha », et le triple cham-pion du monde Fiba 3×3, Marko Zdero. Mûrement réfléchie Dans la page de la Fiba, Danilo Lukic évoque la raison de cette infrastructure. « Nous avons créé l’Académie pour l’enseignement, l’analyse, la recherche et l’encadrement en 3×3. Les cerveaux de confiance derrière l’initiative ne sont pas seulement déterminés à renforcer le système serbe et à étendre sa domination, mais il s’agit également d’aider à croître le 3×3 dans le monde entier en assurant un équilibre compétitif sain pour le jeu en émergence rapide. » Et d’ajouter: « Nous voulons éduquer les joueurs à travers des camps, des entraînements individuels, des entraînements en équipe et pour que les participants viennent en Serbie pour jouer dans le meilleur pays de 3×3 du monde. » Grâce au plan de réussite de la Serbie, à la détermination et à la générosité de plusieurs de leurs plus grands noms en 3×3, le séjour de l’équipe nationale Ankoay de Madagascar devrait être bénéfique et il faut en profiter au maximum avant le début de la Coupe du monde Harinirina Jimmy Désiré Randriamandimby, président de la commission de compétition auprès de la FMBB conclut: « Le choix de réaliser notre préparation en Serbie est mûrement réfléchi, ce n’est pas le fruit du hasard. La Serbie possède l’Académie qui se positionne comme numéro un mondial du basketball 3×3. »