AVIRON – Un évènement nautique international en projet

Le Critérium d’aviron en mer sur pirogue traditionnelle Vezo s’est tenu le 11 mars, à Mahajanga, sous l’égide de la Fédération malgache d’aviron présidée par Mouhidine Mohamad. Conscient de l’engouement et de la potentialité malgache dans la discipline, la Fédération et ses démembrements sont, actuellement, en pleine élaboration d’un programme qui vise la création d’un évènement nautique de grande envergure internationale, au mois d’aout. Le thème de l’évènement porte le nom de « Botry-Laka-Lay-Five-Nos Origines » au village touristique de Mahajanga durant trois journées. « Nous avons choisi ce thème pour rendre hommage aux origines de la population malgache en provenance d’Indonésie. Ces migrants ont utilisé ce moyen de transport pour rejoindre la Grande ile », confie Mouhidine Mohamad. Pour la réussite de l’évènement, il apporte quelques précisions: « Nous lançons un appel aux partenaires et aux sponsors avec présentation d’un cahier des charges et une fiche technique d’organisation au début mai 2023 », dit-il. Pour le moment, Mayotte a déjà donné son accord de principe pour être au rendez-vous. Des tractations sont en cours auprès des autres iles de l’océan Indien. La participation des autres iles dépend de la disponibilité du matériel nécessaire pour la réalisation de l’évènement. Profitant de cette exigence des autres iles, le président de la Fédération malgache d’aviron réitère son appel à l’adresse de l’État, au nouveau ministre de la Jeunesse et des sports, André Haja Resampa pour que des solutions soient trouvées en ce qui concerne les équipements retenus au port de Toamasina. « Nous demandons l’aide de l’État pour faire sortir ce matériel. Nous avons reçu un don de huit bateaux de la part de World rowing ou Fédération internationale des sociétés d’aviron, mais ils sont encore retenus au port de Toamasina et ce, depuis le mois de juin 2019. Ces huit bateaux nous serviront de moule pour la création de matériels d’aviron à Madagascar», conclut-il.