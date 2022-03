Réformes structurelles – Les finances publiques en pleine mutation

Il ne se passe plus une semaine sans qu’un séminaire ne soit organisé avec comme principales préoccupations l’amélioration de la gestion des finances publiques. Un autre conciliabule a été organisé hier.

Une notion complexe. Mais d’une utilité certaine pour un pays comme Madagascar. Qui cherche toujours à optimiser ses dépenses publiques malgré diverses entraves. Hier à l’hôtel Colbert d’Antaninarenina, a été présenté le rapport d’autoévaluation du Public expenditure and financial acconutability ou PEFA, en présence du secrétaire général du gouvernement, Indriamanga Miandatsata Rakotoarisoa, de nombreux directeurs généraux des ministères.

Dans le concret, et d’une manière générale, le PEFA fournit un cadre d’évaluation et de présentation des forces et faiblesses de la gestion des finances publiques, GFP, au moyen d’indicateurs de performance quantitatifs. Le Cadre PEFA est conçu pour fournir à un instant donné un aperçu de la performance de la GFP, grâce à une méthode qui peut être utilisée pour des évaluations successives et permet d’en suivre l’évolution dans le temps. Il comprend un rapport qui fournit une vue d’ensemble du système de GFP et mesure sa performance sur la base d’éléments probants, à travers trente-et-un indicateurs. Il fournit aussi une évaluation des incidences sur la performance globale du système et précise les résultats qui devraient être attendus de la gestion des finances publiques. Enfin, il offre une base pour la planification des réformes, le dialogue sur la stratégie et les priorités, et le suivi des progrès accomplis.

Objectifs communs

Le Cadre PEFA aide les pouvoirs publics à améliorer durablement les méthodes de GFP en leur offrant un moyen de mesurer et de suivre leur performance en regard d’une série d‘indicateurs couvrant l’ensemble des institutions, des systèmes et des processus intervenant dans le domaine de la gestion des finances publiques. La méthodologie PEFA s’appuie sur les normes et les bonnes pratiques internationales concernant des domaines cruciaux de la GFP, et identifiés comme tels par des praticiens expérimentés. Le Cadre PEFA comprend un rapport sur la performance de la GFP dans un pays donné, qui présente les notes attribuées aux indicateurs sur la base d’éléments documentés et analyse ces résultats à la lumière de faits probants. Il privilégie une démarche pilotée par les pays pour améliorer la performance et réunir les parties prenantes autour d’objectifs communs. Les rapports PEFA décrivent l’environnement économique du secteur public, examinent la nature de la stratégie et de la planification qui encadrent les politiques publiques, et analysent la manière dont les décisions budgétaires sont appliquées.

Les évaluations PEFA examinent les contrôles mis en œuvre par les pouvoirs publics pour garantir que les ressources sont obtenues et utilisées comme prévu. Le Cadre PEFA permet d’évaluer la transparence et le respect du principe de responsabilité en termes d’accès à l’information, de reporting et d’audit, et de dialogue sur les politiques et mesures de GFP. Le Cadre PEFA tient évidemment compte des institutions, des lois, des réglementations et des normes utilisées par les pouvoirs publics dans le processus de GFP. Il examine également les résultats de la gestion des finances publiques dans des domaines clés tels que l’exécution budgétaire, l’efficacité des contrôles et le respect des délais en matière de reportings et d’audits.