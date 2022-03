Province de Toliara – Dix communes toujours sans maires

Le tribunal administratif de Toliara a sorti les résultats officiels des élections communales effectuées le 27 novembre 2019. Les élections sont à refaire pour dix communes.

De nouvelles élections de maires titulaires n’ont pas encore eu lieu depuis le 10 janvier 2020, jour d’annonce officielle des résultats des élections communales dans la province de Toliara, par jugement prononcé par le tribunal administratif de Toliara. Des contentieux électoraux pour irrégularités, annulation ou contestation d’opérations de vote ou risque de désordre public ont emmené le tribunal administratif de Toliara à prononcer des électionsà refaire dans dix communes allant de la région Menabe à la région Anosy.

Il s’agit de la commune urbaine de Morondava (région Menabe, la commune rurale de Tsimanada, district d’Ambovombe (région Androy), la commune rurale de Beora Betioky Sud (Atsimo Andrefana), la commune rurale de Tsivory Amboasary Sud (Anosy), la commune rurale de Tsifota, Toliara II (Atsimo Andrefana), la commune rurale de Sakamahily, district de Betroka (Anosy), la commune rurale d’Antanimora-sud, Ambovombe (Androy), commune rurale de Beteza, Bekily (And roy ), la commune urbaine de Tsihombe (Androy) et la commune urbaine d’Ampanihy Centre (Atsimo Andrefana). Certains candidats de ces dix communes ont fait recours au conseil d’Etat mais la décision rendue revient à celle prononcée par le tribunal administratif de Toliara.

Assistance

Les conseils municipal et communal dans ces dix communes ne sont pas fonctionnels. Il n’y a pas de maires titulaires élus et les maires adjoints en place depuis l’ancien mandat avant 2019, assurent les affaires courantes. Ces derniers essaient tant bien que mal d’établir des budgets primitifs pour faire fonctionner les communes. Mais les budgets n’étant pas « adoptés» faute d’organe délibérant, les propositions sont envoyées au tribunal financier qui en donne son avis. « C’est entre autres le cas de la commune urbaine de Morondava et la commune urbaine de Tsihombe. Leur budget primitif 2021 plus le compte administratif pour Tsihombe ont fait l’objet d’assistance et de jugement d’équilibre de notre part» explique Heriniaina Ramaroson, président du tribunal financier de Toliara. Pour les communes qui disposent d’organe délibérant mais qui n’arrivent pas à voter leur budget pour des raisons de conflit entre l’exécutif et les conseillers, elles sont « obligées » par la loi de passer à l’exécution pour ne pas prendre la population en otage.

Lors de la présentation du rapport public de la Cour des comptes à Toliara en début de ce mois,le tribunal Financier fait également part de l’amélioration de la gestion comptable des collectivités. Des régions, des communes urbaines et rurales présentent en toute transparence leur compte de gestion au tribunal financier pour des contrôles juridictionnels ou des contrôles d’actes budgétaires. L’instance déplore en revanche, les renvois non justifiés des trésoriers communaux assermentés par des maires, par pur népotisme. Des actes pouvant très bien faire objet de poursuite selon les textes en vigueur.