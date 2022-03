Musique Rock – Dimyz à la conquête de l’Institut français de Madagascar

L’un des fiers porte-étendards de la ville d’Eau à travers sa musicalité des plus électrisantes, le retour en scène du groupe de rock Dimyz s’annonce explosif sur l’une des plus grandes scènes de la ville des Mille.

SOLIDE comme un roc, mais à la fois aussi tonitruant que harmonieux comme le doit être la musique rock dans toute sa splendeur. C’est là un groupe vraiment unique en son genre que certains auront le plaisir de découvrir pour la première fois, mais que beaucoup se plairont à redécouvrir dans un cadre qui leur sera exclusif également.

Dimyz, digne représentant de ce grand fief des artistes de la Grande île qu’ est la ville d’Antsirabe, sera à l’affiche de l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely ce 2 avril à partir de 15h. Un concert rock qui s’annonce électrisant, voire carrément explosif de la part de ce groupe, qui comme à son accoutumée depuis ses débuts, enivre le public à chacune de ses apparitions. Dimyz, c’est encore un jeune groupe qui tend à se forger une place dans le milieu de la scène musicale actuelle, cependant en à peine quelques années, il a déjà su se faire une place de choix au sein de la communauté des métalleux malgaches. Ses qualités, une énergie ardente sur scène et un charisme qui lui est indéniable également. Avec Mihaja au chant et à la guitare, Mathieu à la guitare solo, Fabio à la basse et Rindra à la batterie, Dimyz promet d’enflammer la scène de l’IFM Analakely.

Promesse d’ivresse musicale

C’est au tout début de l’année 2016 que le groupe voit le jour. Fidèle à sa ville d’origine, il en arpente les scènes musicales avant de s’affirmer pas-à-pas dans la capitale, ses faits d’armes, on les lui doit notamment à ses passages souvent très remarqués sur la scène de la Teinturerie Ampasanimalo. Chaque membre du groupe excelle aussi bien au chant, qu’à l’arrangement et à la composition de son répertoire. La musique qu’insuffle Dimyz sur la scène rock malgache n’a rien à envier à ce que ses illustres pairs et aînés avant eux proposent.

Avec un style qui jongle entre le métal ardent de MetallicA, un zeste de grunge, de punk et de hard rock qui conjuguent ses influences comme Guns’n’Roses, Lenny Kravitz ou encore The Rage Against the Machine, Dimyz propose un melting-pot de tout ce que les inconditionnels du rock apprécient. Autour de thématiques assez convenues comme l’amour, la société, voire le sexe, le groupe sait galvaniser son audience avec ses chansons comme « Potika ny tany », « Dia haninona », mais aussi « Homboy izy ». Un groupe dont la vivacité sur scène reste à découvrir pour beaucoup, Dimyz n’aura ainsi de cesse d’attirer l’attention des afficionados du rock malgache.