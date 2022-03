Hausse inévitable – Les nouveaux prix du carburant attendus

Tout le monde retient son souffle. Le Conseil des ministres de ce jour va-t-il décider de l’ampleur de la hausse des prix du carburant ? Personne ne souhaite cette issue mais il est peu probable que le gouvernement puisse encore retarder ou prolonger l’échéance tant redoutée. Les pertes des pétroliers s’accumulent à chaque litre vendu. Alors que les quatre sociétés de distribution pétrolière en écoulent des m3 par jour.

Deux indices plaident pour une révision de ces prix affichés depuis le 20 juin 2019. Le président de la république, Andry Rajoelina a évoqué la question en marge de la présentation de la nouvelle équipe gouvernementale mercredi dernier. Il a parlé de la nécessité pour Madagascar de se doter «de nouvelles méthodes de travail et d’une nouvelle organisation pour le secteur». Face au «conflit en Ukraine et ses répercussions sur les cours mondiaux des matières premières, surtout le prix du carburant», il a insisté « sur la prise de nouvelles dispositions pour la gestion du secteur». «Nous devons y apporter une attention particulière», a-t-il suggéré sans apporter des détails. Mais selon toute vraisemblance, il y aurait un système mécanique de tarification automatique, accompagné par une maille de filet de sécurité pour amortir les contrecoups d’une telle augmentation. Des présidents de coopératives de taxis-be ont déjà agité le spectre d’une majoration des prix de leurs ignobles prestations au cas où…

L’autre événement qui semble attester une révision à la hausse de ces prix « fossilisés » a été la reconduction d’Andry Ramaroson comme ministre de l’Énergie et des hydrocarbures. Il a failli perdre son siège à cause des défaillances techniques à n’en plus finir de la Jirama, ayant causé des coupures d’électricité en cascade. Il a promis de soumettre une « feuille de route » des prix à la pompe dans le délai de deux semaines, expirées depuis les dernières retouches.

Le décor est ainsi planté. Désormais, les automobilistes devraient scruter, de temps à autre, les panneaux sous forme de pylônes des stations- services pour en savoir davantage.