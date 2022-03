Football – Les Barea U23 à l’épreuve du Cap-Vert

Premier match amical pour les Barea U23 nouvelle version. Ils affrontent les jeunes du Cap-Vert, ce mercredi en France, en marge de leur deuxième regroupement.

Premier test de niveau pour les jeunes Malgaches évoluant en France. Les Barea U23 nouvelle version disputeront un match amical, ce mercredi en région parisienne (France). Ils seront aux prises avec la sélection du Cap-Vert. Nouvelle version parce qu’il s’agit d’une toute nouvelle campagne initiée par l’Uficasm (Union des Foot­balleurs Internationaux et des Cadres Sportifs Malga­ches). Pour rappel, l’association a signé une convention avec la Fédération Malgache de Football en 2021, pour prendre en charge de l’équipe nationale des moins de vingt-trois ans.

Ladite campagne a été entamée par un premier regroupement, vers la fin de l’année dernière. Puis, un deuxième rassemblement a débuté lundi, à Troyes. Vingt-cinq éléments ont ainsi été convoqués par le sélectionneur désigné par l’Uficasm, en l’occurrence le francoalgérien Mankour Boualem. Ce dernier vient d’être rejoint par une personnalité connue et reconnue dans le milieu du ballon rond malgache, à savoir Johan Paul. L’ancien capitaine des Barea seniors apportera ainsi son expérience internationale au staff technique. Depuis deux jours, ces techniciens enchaînent les séances d’entraînement à Troyes avec leurs protégés. Les différents exercices qu’ils ont programmés, sont visibles sur les quelques vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Des ateliers techniques, mais aussi des sessions physiques.

Prometteurs

Ce mercredi, place à l’application. Le coup d’envoi de la rencontre contre les Capverdiens sera donné à 11h15 heure locale, au stade Paul Bessuard. Ce sera l’occasion de voir à l’œuvre les Sahya, Zizou, Safidy et compagnies. Ces jeunes talents prometteurs visent une qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations U23 2023 et les Jeux Olympiques Paris 2024. Tels sont les principaux objectifs de la campagne. Ce rassemblement sert de préparation aux éliminatoires de la CAN U23 2023, qui débuteront en septembre. Puis, cette CAN est le passage obligé pour aller aux JO Paris 2024.

Voilà pour les expatriés. Concernant les Barea U23 locaux, un tournoi de détection est prévu au mois d’avril, à Fianarantsoa. Cette compétition interprovinciale permettra de distinguer les footballeurs évoluant sur l’île, susceptibles d’intégrer l’équipe nationale. Avant septembre, l’idée est de mixer les expatriés et les locaux. Et ce, afin de monter le meilleur effectif pour les éliminatoires de la CAN.