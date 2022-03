Exportation-ZLECAF – Plus d’espace pour les femmes entrepreneures

Le ministère de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC) a organisé hier, au Carlton d’Anosy, une rencontre avec les femmes entrepreneures, concernant un projet d’accord initié avec la ZLECAF.

Un accord qui vise à promouvoir le rôle des femmes entrepreneures dans les exportations des pays membres. Madagascar y participe déjà activement, mais vu que le marché est très vaste, le MICC a pensé que les femmes entrepreneures de ce pays auront une opportunité d’y accéder davantage à travers l’objectif visé par cet accord.

C’est ce qui a d’ailleurs été expliqué par le ministre Edgard Razafindravahy à ces femmes. Il va sans dire que le ministère leur apportera le soutien nécessaire.

Edgard Razafindravahy a précisé que la stratégie a évolué sinon changé, « car il ne s’agit plus pour Madagascar de s’approvisionner en matières premières, mais que le pays devienne également exportateur de produits transformés… La culture des produits d’exportation tels que la vanille, le cacao, le girofle, etc, doit être également réformée d’une nouvelle manière. Il y a aussi le secteur du textile et le secteur minier qui rapportent des devises étrangères. Les producteurs locaux seront réjouis et honorés de transformer ces produits immédiatement… »

Il faut dire que cette rencontre a été vivement saluée par ces femmes entrepreneures, car elle leur a permis de se faire une idée quant au développement de leurs activités. Un développement auquel le ministre Razafindravahy attache aussi une grande importance. Une occasion pour lui, en tout cas, de rappeler les grandes actions envisagées par son département dans le cadre de la mise en place des zones pépinières industrielles dans tout le pays, et ce avec l’objectif d’au moins une unité industrielle dans un district et pourquoi pas dans une commune.

Pour l’implantation de ces zones pépinières industrielles, le MICC prévoit de mettre à disposition des femmes entrepreneures des espaces gratuits. Il leur a réitéré : « Nous devons être prêts à affronter ce marché de la ZLECAF. Vous les femmes, vous avez tenu bon dans votre entreprise malgré la Covid-19, les cyclones et beaucoup d’autres problèmes. Je vous félicite et vous encourage sincèrement… ».

Suppressions des barrières

Lors de son intervention, l’économiste Zavamanitra Andriamaharivolamena a souligné les avantages de la participation de Madagascar à la ZLECAF car le marché est énorme, avec une population d’environ 1 300 millions d’habitants en Afrique, en plus des 28 millions de Malgaches. « C’est déjà énorme, même pour les consommateurs malgaches, mais toutes les barrières doivent être levées afin d’obtenir une large part de clients de cette population de 1 300 millions », a-t-il déclaré.

Il y a du travail à faire, mais c’est déjà un pas dans la bonne direction pour le mieux-être des femmes qui sont prêtes à participer à l’exportation et à cette ZLECAF.

Jusque-là, seules 16% des femmes consultées font réellement des exportations. Mais 80% des femmes entrepreneures veulent aussi exporter et ont des projets pour le faire mais sont freinées par divers obstacles. Ce à quoi, Fanja Razakaboana, responsable du groupement des femmes au sein du Comesa, a fait savoir que ce genre de consultation permet de solutionner beaucoup de problèmes et devrait se faire souvent pour que les femmes entrepreneures ne soient pas dépassées par les événements.