E Poketra – Paiement des bourses à partir du 25 mars

Le calendrier prévisionnel du paiement des bourses d’études par Poste a été annoncé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Selon le ministère de tutelle, la distribution des bourses se feront pour toutes les universités de la Grande île. Selon ce calendrier, le paiement va se dérouler auprès de l’Université d’Antananarivo à partir du 25 mars, 6 avril pour les universités de Toliara et de Toamasina, 26 mars pour l’université de Mahajanga et le 11 avril pour l’université d’Antsiranana.

Dans tout Madagascar, on dénombre près de 120 000 étudiants avec 80 000 étudiants boursiers. « Pour le cas d’Antananarivo, il y de nombreuses facultés et les détails seront proposées demain par rapport à l’organisation au sein de cette université. Dans le cadre de la digitalisation proposée par l’Etat, pour les universités seront priorisés puis elle s’étendra sur d’autres universités », indique Tahiana Razafindramalo, ministre du Développement Numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications, lors de la conférence de presse hier. Pour les étudiants du niveau L1, ils recevront également leurs bourses. Le ministre de l’enseignement supérieur l’a rassuré. Le paiement se fera suivant deux méthodes. Il s’agit de la carte multifonction pour les redoublants et par paiement de masse au niveau des bureaux de poste pour les nouveaux étudiants.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Béatrice Elia Assoumacou a apporté une explication par rapport au processus de paiement des bourses via cette nouvelle méthode. « Le retard de l’inscription fait partie des facteurs qui ralentisse le processus », indique-t-elle. Selon son explication, la commission des bourses au sein des universités a débuté leur travail que vers le 25 janvier. La procédure normale est comme suit, après l’opération où le ministère peut déclencher les procédures de paiement. La liste des étudiants doit aller vers les universités puis vers le ministère de tutelle. Puis elle doit être soumise à la présidence pour vérification. Puis la liste passera par le ministère de l’Économie et des Finances avant que les bourses puissent arriver au niveau des caisses. L’opération de l’activation des cartes va se poursuivre auprès des universités de la Grande île. Les cartes ont été remis au étudiants à partir d’hier, notamment pour l’université de Toamasina.