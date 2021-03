Pascale Tuseo-Jeannot : «La drépanocytose est un fléau…l‘ignorance tue»

La #Drepanocytose #SickleCellDisease #Faingosela… qu’importe le nom que les scientifiques et/ou académies veulent bien lui donner. Cette maladie barbare tue depuis des siècles. Les pandémies passent, la Drépanocytose restera encore pour longtemps. Maladie discriminée, négligée, une population maltraitée et laissée pour morte … Pascale Tuseo-Jeannot en a fait son combat depuis des années, ne baissant jamais les bras et malgré la distance, elle reste la porte parole de cette population drépanocytaire qui plus que jamais a besoin d’être soignée. Interview exclusive d’une femme singulière.

Vous êtes connue à travers l’ONG LCDM (Lutte contre la Drépanocytose à Madagascar), en étant sa présidente, pouvez-vous nous donner un bilan sur cette maladie à Madagascar ?

Plus nous avançons dans nos activités et améliorons nos techniques de dépistages, plus le taux des drépanocytaires connus est élevé ; ce qui est normal car comme toute maladie héréditaire ou pas, plus on dépiste plus on trouve des cas. Aujourd’hui nous avoisinons les 11 à 13 % de cas de transmetteurs sains et de 2 à 3% de malades (homozygotes) ce qui est en dessous de la réalité, d’autant plus que les dépistages systématique ne se font toujours pas au niveau National et encore moins à la naissance. Les zones de hautes prévalences sont toujours les mêmes, le Sud Est, L’Est et le Nord-Ouest (Analanjirofo et SAVA) ou nous avons pu constater des taux de malades allant jusqu’à 18 % dans certaines communes. Nous comptons en moyenne cinq nouveaux drépanocytaires par mois dans certaines antennes.

Est-ce que vous avez une stratégie de lutte surtout dans cette situation de Covid-19?

Le fait que je vive au Cambodge dont l’environnement est quasi similaire à Madagascar, a été d’une grande opportunité pour anticiper et adapter au mieux les mesures appropriées aux malades et familles à Madagascar. Car au Cambodge, compte tenu de la situation économico-sociale, il n’était pas possible d’appliquer un lockdown, nous nous sommes basés sur le respect des mesures simples, connues par tous et en isolant les plus vulnérables.

En règle générale nous utilisons les stratégies issues des recommandations de l’OMS mais également en se basant sur les expériences que nous avons au Cambodge et qui fonctionnent et qui peuvent être adapteés à Madagascar : Tester – isoler et traiter. Mais avant tout isoler. Isoler les personnes les plus vulnérables tout en éduquant les familles et les proches aidant à renforcer encore un peu plus les mesures de préventions sans que cela ne pénalise de trop le quotidien. Anticiper en supprimant jusqu’à ce jour les réunions de groupes jusqu’à nouvel ordre et en favorisant les suivis personnalisés et les éducations thérapeutiques à distance. La drépanocytose est une maladie chronique et les drépanocytaires sont vulnérables à toutes formes d’infections allant du simple rhume à celle-ci de pandémie. Une coordination des soins et de suivi des patients s’est faite 24h/24 et 7/7 par le biais de tous les moyens de communications, messenger, whatsapp mais aussi des appels téléphoniques, ce qui représente un coût considérable car la majorité des familles ne disposent pas d’internet.

Préserver au maximum les drépanocytaires en mettant en place un dispositif de circuit de soins adaptés à leurs besoins dans les régions de résidences et au niveau de toutes les antennes afin de renforcer et améliorer la capacité de soins de proximité : décentralisation des soins. Nous avons favorisé également le renforcement des diagnostics différentiels, compte tenu de la présence du Paludisme, dengue dans la période du COVID-19 et les crises drépanocytaires. Tous trois ayant souvent les mêmes symptômes : douleurs/ courbatures – fièvre – maux de tête etc. D’où l’importance de l’Education Thérapeutique et le suivi quotidien des drépanocytaires et l’intérêt des médecins référents de proximité qui connaissent très bien leurs patients. Nous avons renforcé l’amélioration de la prise en charge grâce à un sytème de digitalisation de réseau et de soins intégrés.

Il y avait le PSDM (Plan Stratégique Drépanocytose à Madagascar) qui devrait être conclu avant juin 2020, où en êtes-vous sur son avancement et sa réalisation ?

Oui le Plan Stratégique Drépanocytose Madagascar (PSDM) initié en juin 2017, par LCDM en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique et l’OMS devait être revu et validé a plusieurs reprises, mais sans que nous ayons pu avoir l’opportunité de le mener à terme.

Depuis cette date, nous n’avons de cesse relancer le ministère de la Sante Publique ainsi que nos responsables institutionnels à Madagascar, afin que ce PSDM soit finalise et validé. Un atelier de validation était prévu en avril et juin 2020 mais au vu du contexte sanitaire celui-ci n’a pas pu se tenir. Toutefois, afin d’anticiper tout retard, en juin 2020, LCDM a anticipé une nouvelle fois les faits vu de l’urgence de la prise en charge de la maladie et a mobilisé des experts pour rédiger un projet triennal en appui au programme de lutte contre la drépanocytose.

Afin de pouvoir être en accord avec le programme et nos institutions, nous avons informé le DLMNT (Direction de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles) en charge de la drépanocytose également, de cette démarche et avons reçu leur soutien pour porter ce projet. Plus tard, l’atelier de validation du PSDM s’est tenu le 19 décembre 2020 avec la contribution de tous les partenaires. Une réunion s’est tenue par la suite entre le DLMNT et LCDM afin que nous puissions présenter le projet triennal élaboré et porte par notre organisme.

Le DLMNT nous a renouvelé son soutien et ayant demandé à LCDM de leur faire suivre le projet finalisé afin qu’il puisse contribuer à la mise en œuvre du PSDM.

L’ONG LCDM est basée à Madagascar, en tant que présidente vivant à l’étranger, comment gérez-vous l’ONG?

Si au départ, cette position était un grand handicap car je laissais une équipe nouvelle sans financement sur place, où tout était à faire. Ceci n’est plus le cas aujourd’hui, car j’ai une équipe formidable qui est présente depuis 16 ans et qui a beaucoup appris et auprès de qui j’apprends énormément.

Je suis plutôt du genre à croire à cet adage : Vivre en accord avec son environnement et rester ancré dans le Présent. Je suis en charge des Plaidoyers et de la Mobilisation des partenaires techniques et financiers en faveur du programme drépanocytose à Madagascar. Donc le fait de vivre à l’étranger est souvent un atout car étant toujours bénévole dans ce domaine, je mets à profits tous mes déplacements personnels et toutes les activités que je réalise à mes frais majoritairement au profit de ce programme. Et une partie grâce à l’appui de la Direction de la Coopération Internationale de la Principauté de Monaco, au travers du REAL (Réseau Africain de lutte contre la Drépanocytose) dont je suis la présidente. L’équipe de LCDM sur place est constituée de médecins coordonnateurs, d’animateurs bénévoles et d’antennes au niveau national qui vont être renforcés un peu plus à partir de cette année.

Je profite de réaliser des missions pluridisciplinaires et de campagnes de sensibilisations dans les régions à Madagascar lors de mes sé­jours. Ceci afin de pouvoir être en accord avec la réalité du terrain et renforcer nos plaidoyers à tous les niveaux.

Ma présence de manière permanente sur le territoire n’est pas forcement nécessaire au­jourd’hui car nous avons des équipes qui savent parfaitement ce qu’il faut faire. Bien évi­demment il reste encore à faire car il s’agit d’un programme national. Plusieurs régions restent à faire et il faudrait renforcer en matière de com­pétence sur certains points. Ce sont surtout les moyens financiers qui nous manquent et non pas le personnel adéquat. Apres 16 ans de lutte et de mise en place d’activités, il serait in­quiétant d’annoncer le contraire.

C’est d’ailleurs parce que je vis au Cambodge que j’ai pu avoir l’opportunité de rencontrer Son Altesse Royale le Prince Norodom Na­rithipong et son Epouse, La Princesse Noro­dm Ermine. Ils nous ont fait l’honneur d’ac­cepter d’être les Ambassadeurs de Bonne Volonté de notre ONG et de nous soutenir dans nos plaidoyers en appui au Programme National de lutte contre la Drépanocytose à Madagascar.

Grace à Internet je suis en constante relation avec toute mon équipe et également avec les milliers de familles et de malades à Madagas­car avec qui je corresponds quotidiennement. Il en est de même des interlocuteurs et/ou contacts au niveau des institutions. Je main­tiens également les mêmes relations auprès de tous nos partenaires dans le monde. Bien évi­demment le décalage horaire n’est jamais fa­cile mais je fais en sorte de garder mon rythme d’horaire le plus possible, il y va de ma santé.

Vos projets pour l’année 2021?

Nous venons de signer pour la troisième fois consécutive, depuis 2015, un projet portant sur deux ans (2021-2022) avec la Fondation Probitas (Espagne) ou plusieurs volets seront abordés dont une étude épidémiologique et le renforcement des soins intégrés. L’approche des soins intégrés n’est pas une nouveauté pour LCDM puisque nous avons déjà réalisé plusieurs activités similaires dans le passé, en partenariat avec l’OMS et le Programme Palu­disme entre 2008 et 2011.

La complexité de la drépanocytose fait d’elle une maladie pluridisciplinaire où toute errance de diagnostic peut avoir des conséquences terribles et ou irréversibles aux complications diverses voire la mort.

Cette approche en faveur des soins intégrés permettra donc aux patients de recevoir dans un même lieu tant que possible, les tests, dia­gnostics, traitements surtout en ce qui concerne les maladies endémiques telles que le Palu­disme et autres maladies virales. Ceci a égale­ment comme avantage de supprimer les frais de déplacements voir l’abandon des soins des malades pour des raisons financières.

Le malade et la famille pourront ainsi partici­per à leurs propres soins dans un environne­ment qui leur est familier et un personnel de santé formé à la prise en charge initiale de leur pathologie.

Ce fut dans cette même optique de soins inté­grés que nous avions pensé le circuit de soins qui devait se faire au sein du centre de prise en charge de la drépanocytose à Manakara, je ne désespère toutefois pas de revoir ce centre répondre à ces missions car on ne peut conti­nuer de communiquer sur le fait que la Région de Vatovavy Fitovinany soit de Haute préva­lence et ne rien apporter comme solution pérenne à ce niveau. Plusieurs formations auront lieu et nous adapterons nos activités en fonction du contexte sanitaire. Nous allons être rejoint par plu­sieurs autres partenaires au cours de l’année avec, toujours, le REAL grâce au soutien de la DCI de Monaco.

Nous espérons surtout arriver à mobiliser les fi­nancements nécessaires pour la réalisation du projet triennal qui devra contribuer à la mise en œuvre du Plan Straté­gique Drépanocytose Ma­dagascar.

GÉNÉRALITÉ SUR LA DRÉPANOCYTOSE

Cette maladie du sang se caractérise par la présence d’une hémoglobine anormale en forme de faucille ou de croissant de lune. Elle se déforme en cas de déshydratation et ou par manque d’oxygène mais également pour diverses autres raisons comme la fatigue, les infections, le stress etc… On l’appelle aussi, anémie falciforme ou Sickle Cell Disease en anglais.

Les crises vaso-occlusives (CVO) peuvent arriver à tout moment. Les hémoglobines déformées en formes de faucilles vont provoquer des thromboses (des caillots de sang qui vont boucher les veines). La circulation de sang est donc bloquée et les organes ne sont plus alimentés en oxygène. Raison pour laquelle ces crises peuvent détruire tous les organes y compris le cerveau et cela dès l’âge de 6 mois voire même 3 mois selon la vulnérabilité des personnes. Maladie de la douleur en référence, même la morphine peut ne pas soulager le malade. L’électrophorèse de l’hémoglobine permet de connaître si la personne est transmetteur sain, hétérozygote (AS) ou malade, homozygotes(SS), mais il existe d’autres formes également. Faute de dépistages précoces et à cause des infections, plus de 85% des enfants meurent avant l’âge de 5 ans. La Drépanocytose est largement répandue dans le monde mais elle est majoritairement présente en Afrique occidentale et orientale, à Madagascar, dans l’Extrême Orient, en Inde qui est le deuxième pays où on retrouve le plus grand nombre de drépanocytaires après le continent Africain, l’Amérique centrale.. aux Etats Unis où elle fait l’objet de textes de Lois et d’un renforcement des plaidoyers au niveau des lobbyistes. Et dans bien d’autres pays.

19 juin : Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose

300.000 : Le nombre de nouveaux nés affecté chaque année par la drépanocytose

6.400.000 : Personnes souffrant de drépanocytose

300.000.000 : Personnes portant le trait drépanocytaire