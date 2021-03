Ecole de magistrature – Quatre vingt élèves magistrats à recruter

Reprise de concours à l’École nationale de la Magis­trature et des greffes (ENMG). Quatre vingt élèves magistrats seront recrutés pour cette vague de recrutement: quarante places pour la filière judiciaire, vingt pour la filière administrative et vingt pour la filière financière. Le con­cours aura lieu du 29 juin au 2 juillet, à Antananarivo. Il n’y aura pas de centres d’examen dans les autres provinces. Les dossiers de candidature doivent parvenir à l’ENMG, au plus tard le 29 avril.

Les épreuves d’admissibilité et d’admission changent, pour ce concours 2021. Les questions à choix multiple sont abandonnées. Les candidats vont devoir passer à des épreuves écrites, soit une dissertation, soit une composition, pour l’admissibilité. Et des exposés oraux, pour l’admission. Ces épreuves d’admission comportent quatre épreuves orales, elles seront publiques et se dérouleront aux jours et aux heures fixés par le président du jury.

Il s’agit du premier con­cours, après l’annulation du concours d’entrée à l’ENMG, en 2018, suite à des suspicions de corruption. Deux concours d’entrée à l’ENMG sont prévus se tenir, cette année, pour remplacer celui qui aurait dû se dérouler en 2019