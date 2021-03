Développement – Madagascar s’engage dans l’économie numérique

En plein essor, l’économie numérique est un secteur stratégique de l’économie et sa contribution à la croissance des États est non négligeable. Le ministère des Postes, des télécommunications et du développement numéri­que (MPTDN) en est conscient. Raison pour laquelle cette institution a entrepris des dialogues et partages d’expériences dans ce domaine précis avec les universitaires d’Antananarivo.

Intitulée « Les jeunes au cœur du développement de l’économie numérique », la conférence conduite par Andriamanohisoa Ramahe­rijaona, Ministre du MPTDN a abordé plusieurs sujets cruciaux pour le développement de l’économie numérique à Madagascar. Notamment l’environnement économique du Secteur Numérique et Télécommunications, le positionnement de Madagascar par rapport aux autres pays africains, ou encore les défis et objectifs du MPTDN dans le cadre de la réalisation de la Politique de l’État pour le développement de l’Économie numérique.

« Le ministère se donne comme objectif de former, de recruter des jeunes pour le déploiement et l’exploitation de ses projets en vue de sa contribution au développement de l’économie numérique » avance Andriamanohisoa Ramaheri­jaona, MPTDN. L’économie numérique englobe les activités économiques et sociales qui sont activées par des plateformes telles que les réseaux internet, mobiles et de capteurs, y compris le commerce électronique.

Effet direct

La contribution totale de l’économie numérique sur la croissance des pays est composée d’un effet direct via l’accumulation de capital numérique et l’effet indirect mesuré par la diffusion du capital numérique dans le système productif. En 2030, on estime à cinq cent milliards d’objets connectés sur la planète Terre. C’est demain. Nous allons vers une société de plus en plus exposée e t connectée. L’internet est arrivé tardivement à Madagascar en 1993.

En 2008, nous observons une courbe de croissance presque à la verticale. La part des internautes dans la population est significativement en croissance exponentielle malgré le fait que pour le moment le taux de pénétration ne soit encore que de 16% selon l’Autorité de Régulation des Technolo­gies de Communication (ARTEC).

Pour faire face à l’enjeu numérique de demain, Madagascar doit s’adapter au rythme numérique qui couvre tout avec sa toile. Les moyens dont dispose le pays doivent être renforcés pour faire face et s’adapter au monde tout-numérique à venir. À ce titre, les actions sont d’ores et déjà engagées en ce sens.