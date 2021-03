Changes – Tour de vis pour les devises

Question à un ariary. Est ce conforme aux principes de libre échange? Dans le sens financier du terme. Selon des sources concordantes, le ministère de l’Économie et des finances, MEF, prévoit « la fermeture des comptes en devises n’ayant pas obtenu son autorisation et qui ne répondent pas aux critères définis. Les comptes détenus par les particuliers seront les premiers concernés par cette disposition », indique cet organe de tutelle dans son dernier bulletin hebdomadaire.

Mais ces nouvelles dispositions pour la détention de ce type de compte le seront également bientôt plus pour tout le monde. Car le MEF mijote la préparation d’un projet de décret pour la mise en place de réglementations moins archaïques en la matière.

En guise de rappel, les conditions d’ouverture et les modalités de détention de comptes en devises sont régies par les dispositions du décret 2009-049 fixant la modalité d’application du Code des changes. Un décret qui dispose que «toute personne physique ou morale, ayant la qualité de résidents ou de non résidents, est autorisée à ouvrir un compte en devises sur les livres des banques primaires locales».

Réformes du mécanisme

Le MEF estime cependant que cette réglementation évasive au demeurant, reste d’une généralité permissive. Pouvant constituer une porte ouverte, sinon un boulevard, à des ouvertures abusives de comptes. Ce qui rend difficile, voire compliqué leur contrôle et leur suivi.

L’éventuelle rétention de devises dans ces comptes réduit, selon toujours ce ministère, les offres de devises sur le Marché interbancaire de devises, MID. Le MEF ne compte cependant pas tout bloquer. Dans les nouvelles mesures qu’il entend imposer figure la possibilité de détention de comptes en devises pour les entités économiques qui justifient la nécessité d’en disposer à partir de critères bien définis.

Et tant qu’on y est, pourquoi ne pas aller jusqu’aux réformes du mécanisme de fonctionnement du MID lui même. si le retour à la parité fixe de l’ariary face au dollar et l’euro ne semble pas être une option fiable et viable, une idée teintée de nationalisme, contraire aux dogmes et principes des bailleurs de fonds, l’accès du MID à d’autres acteurs, outre les banques, centrale et primaires, a été avancé avec insistance par des initiés. Ils espèrent que cette « démocratisation » aspire des « grosses coupures », alimentant un circuit financier informel prospère et à l’abri des regards indiscrets, vers le MID.

Pour les partisans de cette résolution, il s’agit d’une manière de revigorer l’ariary sur l’échelle des valeurs. Les révélations sur le montant de devises non rapatriées pour des exportations de l’or ont encore une fois démontré l’existence de multiples transactions souterraines. Qui se fructifient aux dépens de l’économie réelle.