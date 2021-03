Ankatso – Le paiement des bourses dans le désordre

Depuis vendredi, les étudiants d’Ankatso touchent leurs bourses à l’université d’Antananarivo. L’organisation laisse à désirer.

Une marée humaine. Les étudiants se sont bousculés hier à Ankatso pour percevoir les quatre mois de bourses dont le retard de paiement a été le motif des manifestations successives de rue et d’affrontements avec les forces de l’ordre. Des milliers d’étudiants se sont rués vers l’agence comptable de l’université d’Antananarivo suivant un calendrier publié depuis vendredi. Conséquence, un désordre indescriptible a émaillé le paiement des bourses faute d’une organisation adéquate. Il était impossible de satisfaire des milliers d’étudiants alors que le nombre de caisses était nettement insuffisant.

La grogne commençait à se faire entendre dans les rangs des boursiers. « C’est inadmissible. D’habitude tout se déroule bien mais on ne comprend pas ce qui se passe » râle simon. « C’est lamentable. Ils ont bien organisé le recensement en vue de la digitalisation et là on retombe dans la médiocrité » renchérit stephanie qui fait la queue depuis six heures du matin.

Tard dans la nuit, le paiement continuait encore à Ankatso dans le pénombre.

Les responsables du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que ceux de la présidence de l’université n’ont pas été aperçus sur place. Le président de l’université serait souffrant selon des sources avisées.

Un souvenir

Contrairement aux bruits qui couraient hier dans les rangs des étudiants, les responsables de l’opération de digitalisation encore moins les membres de la présidence de la République n’ont rien à voir à ce paiement. Les étudiants ont été ainsi livrés à eux-mêmes.

Cette grande pagaille justifie plus que jamais la nécessité de digitalisation des car tes d’étudiants. Comme l’a expliqué le président de la République, Andry Rajoelina lors de son intervention télévisée samedi, les cartes d’étudiants biométriques servent à la fois de cartes de paiement et de pièces pédagogiques. Avec la mise en service de cette carte prévue vers la fin de ce mois, ce genre de problème sera bientôt un souvenir. La bourse de l’étudiant sera virée directement dans sa carte et il peut la toucher à la BOA, partenaire de l’opération de digitalisation. En principe donc, c’est la dernière fois qu’on verra cette longue queue à Ankatso mais aussi dans les autres universités où la digitalisation a été également effectuée. Le mois prochain, sauf contre temps, les étudiants seront déjà en possession de leurs cartes.