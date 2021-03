Accords – Deux nouveaux projets de l’Alliance pour rationaliser les processus commerciaux

Madagascar fait un grand pas en avant dans l’amélioration des conditions commerciales pour les petites et les grandes entreprises. En lançant deux nouveaux projets avec l’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges. Ces projets simplifieront et accéléreront les processus commerciaux, les rendront plus transparents et plus prévisibles et réduiront les délais et les coûts des formalités administratives supportés par les entreprises.

Le Comité National de Facilitation des Échanges (CNFE) de Madagascar et l’Alliance ont signé un protocole d’accord pour mettre en œuvre ces deux projets.

Ces deux projets reflètent l’engagement du gouvernement à renforcer l’attractivité commerciale du pays et à stimuler la croissance des entreprises en numérisant les procédures pour réduire les coûts et les délais de processus commerciaux. Les procédures douanières seront rationalisées et simplifiées tant pour les exportateurs que pour les importateurs et entraîneront un plus grand respect de la réglementation fiscale.

Le projet « ePhyto » numérisera les certificats phytosanitaires requis pour le commerce international des végétaux et des produits végétaux. Ces certificats établissent la provenance des expéditions et leurs réponses aux normes sanitaires de chaque pays. Cependant, à Madagascar comme dans de nombreux autres pays, des certificats et papiers accompagnent l’envoi des marchandises ou sont échangés par courrier avec les partenaires commerciaux. Il s’agit d’un long processus dans lequel les erreurs prennent du temps à rectifier, et les risques de perte, de dégradation ou de fraude sont élevés.

L’Alliance aidera Mada­gascar à numériser ce systè­me en adoptant des certificats phytosanitaires électroniques (ou « ePhytos ») par la mise en œuvre d’une solution (« ePhyto Hub ») mise au point et exploitée par le Secrétariat de la Convention Internatio­nale pour la Protection des Végétaux – CIPV. Madagascar fera ainsi partie d’un petit groupe, qui s’agrandit, de pays africains qui utilisent ce système. L’Alliance a déjà contribué à la mise en œuvre d’un projet similaire au Maroc.

Des processus commerciaux plus fluides, moins coûteux et plus faciles à comprendre seront une aubaine pour les producteurs de végétaux et de produits végétaux de Madagascar, et bénéficieront plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises qui sont souvent découragées par les lourdeurs administratives. Les produits végétaux et les végétaux représentaient 35% des exportations totales de Madagascar en 2019, cette initiative contribuera encore à les augmenter.

Avis juridique

L’objectif du deuxième projet est de mettre en place un dispositif de « décisions anticipées » sur la classification tarifaire et l’origine douanière qui donneront aux entreprises le droit de bénéficier d’un avis juridique sur l’application de la législation douanière avant une opération d’importation ou d’exportation. Cet avis est contraignant, uniformément appliqué par les douanes et valide pour une période déterminée, généralement plusieurs années. L’Alliance travaille actuellement sur un dispositif de décision anticipée en Colombie, dédié au secteur automobile, en rendant plus facile et plus rentable l’importation de pièces détachées.

Les deux projets sont mis en œuvre en collaboration avec le Comité National de Facilitation des Échanges (CNFE) de Madagascar qui comprend des membres des secteurs public et privé, ainsi qu’avec l’active participation de la Direction Générale des Douanes et du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche.

« Le Comité National de la Facilitation des Échanges de Madagascar s’est posé comme vision la réduction de 50% du délai de passage aux frontières et de 15% des coûts liés au dédouanement d’ici 2023 », déclare Ernest Zafivanona Lainkana, Directeur Général des Douanes. « Ceci afin de stimuler la compétitivité des entreprises et d’améliorer nettement le climat des affaires. Les défis sont de taille, mais des projets comme les Décisions Anticipées et l’ePhyto, qui seront implémentés en partenariat avec l’Alliance, contribueront à concrétiser notre vision. »

« Grâce à ces deux projets, Madagascar fait un grand pas vers l’aide aux entreprises locales pour qu’elles bénéficient de processus commerciaux simplifiés et moins coûteux », a déclaré Philippe Isler, Directeur de l’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges. « Le gouvernement s’est engagé à introduire des pratiques internationales exemplaires dans deux domaines de facilitation des échanges qui feront une réelle différence dans l’amélioration des conditions commerciales. Le projet ePhyto offre également un coup de pouce significatif à son secteur agroalimentaire. Nous, membres de l’Alliance, sommes impatients de contribuer à la réalisation de ces ambitions ».

L’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges est un partenariat public-privé dédié à la facilitation du commerce international. Nous sommes dirigés conjointement par la Chambre de commerce internationale, le Forum économique mondial, et le Centre pour l’entreprise privée internationale, en coopération avec la Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (DGIZ).

Uniquement positionnées pour faciliter le dialogue public-privé, nos quatre organisations combinent des réseaux commerciaux et politiques à travers le monde avec une expertise éprouvée dans la mise en œuvre de projets. L’Alliance est financée par les gouvernements des États-Unis, du Canada, d’Allemagne, du Danemark et d’Australie.