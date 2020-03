Transport aérien – Peur de chômage technique chez Air Madagascar

C’est à l’issue du rapprochement, avant-hier, entre les autorités et les opérateurs économiques en vue de l’adoption d’un plan de relance économique en dépit de la menace du coronavirus que le risque de chômage technique touchant les opérateurs et entreprises dont les activités sont en lien avec le tourisme a été abordé. « Une vingtaine d’entreprises vivant du tourisme présentent le chômage technique comme inéluctable et cette même situation est à craindre pour la compagnie Air Madagascar », selon une source, concernant la suite de la rencontre d’avant-hier.

La réunion à huit-clos s’est déroulée en présence de la ministre en charge de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Lantosoa Rakotomalala. Le transport aérien et les établissements hôteliers perdent une part importante de leur clientèle actuellement et se retrouvent en difficulté de trésorerie. Pour la compagnie aérienne nationale, un manque à gagner important, comme c’est le cas chez toutes les compagnies aériennes étrangères, se profile en raison de la suspension des vols. « Un impact dans la vie de l’entreprise, notamment sur l’avenir des activités en raison de l’interruption du transport de voyageurs est inévitable », selon un pilote de ligne à Air Madagascar.