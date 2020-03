Ilakaka – Brûlé vif après un vol suivi de meurtre

Un présumé assassin a été incinéré après avoir dépouillé et carbonisé sa victime dans sa voiture, samedi, à Vohimena Andohanilakaka. Les forces de l’ordre ont été débordées.

Les villageois se font justice. Se trouvant à bord du tout-terrain de la gendarmerie, après son arrestation, un suspect de vol doublé de meurtre, a été châtié à mort par une foule en furie. Cette loi du talion s’est produite dans la nuit de samedi.

Ce jour-là, vers midi et trente minutes, un habitant d’Ilakaka, originaire d’Ambositra, a été volé, tué et incendié avec sa Peugeot 405. « D’habitude, il livrait des produits de première nécessité aux commerçants de la campagne, chaque lundi. Il faisait le recouvrement les samedis », raconte son ami.

Le supposé malfaiteur lynché le connaissait bien. Il était son détaillant. Le duo scélérat l’a persuadé pour qu’ils se fassent transporter jusqu’à Ilakaka, à son retour. Selon eux, ils auraient trouvé une pierre précieuse.

« Ils l’ont alors attendu à mi-chemin pour monter. Dans le bled, à Vohimena, entre Manombo Be et Manombo Kely, ils l’ont frappé à coup de couteau près du cou. Puis, ils ont emporté ses recettes avoisinant les 4 millions d’ariary, ainsi qu’un enfant de 7 ans pour leur servir d’otage », poursuit la même source.

Rouge de colère

Les brigands sont revenus à leur victime pour l’enflammer avec sa berline. Sitôt mis aux faits, certains sont allés récupérer le défunt, tandis que d’autres se sont dépêchés pour suivre les traces des tueurs. Dans la nuit, ils les auraient pris en train de partager le butin. Ils ont réussi à capturer l’un d’eux.

Des éléments mixtes accompagnant le commandant de brigade y ont débarqué pour amener le captif. « Pourtant, la cohue n’a pas voulu qu’ils l’enquêtent. Elle a réclamé qu’il réponde de ses actes sur le champ, sinon les gendarmes verront également leur bureau mis à feu et à sang. Du coup, l’escadron a fait descendre du véhicule le suspect et l’a laissé à la population rouge de colère », ajoute notre correspondant. Le présumé meurtrier a été tabassé et littéralement brûlé. Son comparse aurait été interpellé, hier. Les habitants locaux se sont vite attroupés pour se venger, mais les forces de l’ordre les ont empêchés dans leur tentative, selon les

informations dernièrement glanées.