Faneva Andriatsima – « À nous de limiter la propagation »

Faneva Andriatsima a pris la parole, samedi, pour lancer un appel dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Le coronavirus est arrivé à Madagascar à travers ceux qui ont voyagé en provenance des zones contaminées. J’appelle toutes ces personnes à respecter la période de quarantaine qui leur est imposée selon les consignes des autorités. Et ce, afin de limiter la propagation du virus. Je parle de ceux qui viennent de France, d’Italie et d’autres pays », a-t-il déclaré.

À titre de rappel, le président de la République a annoncé trois premiers cas, lors d’une allocution télévisée, vendredi soir. Les trois individus ont rallié la Grande île via différents vols en

provenance de l’extérieur, d’après ses propos.

L’ancien capitaine de l’équi­pe nationale de football a enchainé sur les précautions à prendre par rap­port à la situation actuelle: « Ceux qui ont voyagé dernièrement doivent être conscients et respecter la quarantaine. Il faut éviter les contacts. Si jamais le virus se répand sur toute l’île, ce sera impossible à maîtriser ».

L’avant-centre espère une prise de conscience et de responsabilité de tout un chacun. « Nous avons tous de la famille à Madagascar et nous devons les protéger. À nous de respecter les consignes sanitaires ordonnés par les autorités, pour limiter et contrer cette maladie ».